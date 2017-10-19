السودان: مسئولون أمريكيون أبدوا تعاونًا بإعفاء ديون الخرطوم

وكالات: قال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، إن مسئولين أمريكيين على رأسهم مساعد وزير الخزانة وأعضاء بارزون من الكونجرس ومسئول ملف السودان، أبدوا تعاوناً كبيراً بشأن إعفاء ديون السودان وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد الركابي -…

وكالات:

قال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، إن مسئولين أمريكيين على رأسهم مساعد وزير الخزانة وأعضاء بارزون من الكونجرس ومسئول ملف السودان، أبدوا تعاوناً كبيراً بشأن إعفاء ديون السودان وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد الركابي – خلال مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم مساء اليوم الأربعاء عقب عودته من واشنطن – تقدم العلاقات السودانية الأمريكية في المجالات الاقتصادية المختلفة، متوقعا أن تظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى الاستقبال الكبير الذي وجده الوفد السوداني في واشنطن، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسئولين الأمريكيين، بجانب لقاء مع ممثلي حكومتي بريطانيا وألمانيا، وصندوق النقد الدولي، مؤكداً رغبتهم جميعاً في أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً مع السودان في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والكهرباء والطاقة.

وأكد الركابي نجاح الزيارة، موضحا أن إعفاء الديون مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن الجانب الأمريكي متعاون في هذا الصدد إلى حد كبير.