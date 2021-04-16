السودان: ماضون في المسار السياسي لمواجهة الخطوات الإثيوبية بشأن أزمة سد النهضة

قالت وزيرة خارجة السودان، مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، إن سيادة الخرطوم على حدودها ليست محل تفاوض، في إشارة إلى النزاع العسكري بين بلادها وبين أديس أبابا، والذي اندلع قبل أشهر.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية، توترًا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

ودعت المهدي في حديثها لشبكة “سكاي نيوز عربية”، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إلى أن “يعي” أهمية السلام في المنطقة، مضيفة أن السودان ماض في المسار السياسي لمواجهة الخطوات الإثيوبية في ما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأضافت: “عازمون على السلام، ولن نسمح للمشاكل الداخلية لإثيوبيا أن تجرنا إلى مغامرات حمقاء، وسيادة السودان على حدوده ليست محل تفاوض”.

وأشارت إلى انتهاج إثيوبيا “نهج عقيم” في مفاوضات سد النهضة، حيث لا تزال أديس أبابا “تستهر” بعلاقاتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار، على حد قولها.

قال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تجبر على القبول بما وصفه بـ”اتفاقية استعمارية” مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

فيما اتهمت الوزيرة السودانية، إثيوبيا بإرسال رسائل “غير صحيحة” في ملف سد النهضة، مشيرة إلى صدور “تصريحات مؤسفة” من وزير الري الإثيوبي.

وتابعت: “هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة، إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء (السوداني) للحوار المباشر”، مشيرة إلى أن الخرطوم أطلعت رئيس مجلس الأمن على تطورات مفاوضات سد النهضة.

وقالت إن هناك أكثر من 20 مليون مواطن سوادني مهدد بسبب الإجراءات الإثيوبية، مجددة دعوة بلادها لجلوس جميع أطراف الأزمة والتوصل إلى حل، مضيفة أن سد النهضة يجب أن يكون “إشراقة للقرن الأفريقي”.