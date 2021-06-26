سيـــاســة

«السودان» عن الملء الثاني لسد النهضة : لن نسمح لأي جهة بأن تهدد أمن البلاد

وقال نحن متمسكون بالخيار السلمي، ومتمسكون بكل السبل بأن ندافع عن بلدنا
أحمد إسماعيل 11:05 م, السبت, 26 يونيو 21 11:05 م, السبت, 26 يونيو 21

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أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، أن عملية الشروع في الملء الثاني لسد النهضة أمر غاية في الخطوة، ويهدد أمن وسلامة السودان، مشددا على أن السودان متمسك بألا يسمح لأية جهة أن تعتدي عليه أو تهدد أمنه وسلمه أو مصالح مواطنيه.

وأشار يوسف، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الوزراء عقد على مدى الثلاثة أيام الماضية في أحد المقرات الرسمية في الخرطوم، إلى أن من بين قرارات مجلس الوزراء، تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.

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وقال: “نحن متمسكون بالخيار السلمي، ومتمسكون بكل السبل بأن ندافع عن بلدنا وألا نسمح لأي جهة أن تعتدي عليها أو تهدد أمنها وسلمها أو مصالح مواطنيها”.

وأضاف أن “الخيار الأول دائما بالنسبة لنا هو الخيار السلمي، وسنمضي فيه إلى آخر الطريق، وفي الفترة المقبلة نحتاج إلى وحدة شعبية كبيرة حول هذا الملف، الذي يمثل مهددا حقيقيا للبلد، وفيه تعد حقيقي عليها، والحكومة لن تدخر جهدا في هذه المسألة”.

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وأوضح أنه تقرر عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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