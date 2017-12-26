السودان: سنخفض العملة إلى 18 جنيها للدولار في يناير

متابعات قال وزير المالية محمد عثمان الركابي لرويترز يوم الثلاثاء إن السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير كانون الثاني من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه.وأضاف أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني

متابعات

قال وزير المالية محمد عثمان الركابي لرويترز يوم الثلاثاء إن السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير كانون الثاني من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه.

وأضاف أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني.

وقال متعاملون إن السعر في السوق السوداء قفز إلى 27 جنيها سودانيا للدولار من 25 جنيها عقب الإعلان عن قرار خفض قيمة العملة.

وهبط الجنيه السوداني بشدة أمام الدولار بعد أن رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية فرضت قبل 20 عاما في أكتوبر تشرين الأول ما شجع التجار علي زيادة الواردات وسبب ضغوطا على الموارد الشحيحة من العملة الصعبة.

ولا تستطيع الشركات توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه للدولار وتضطر للشراء من السوق الموازية.

ولوقف خروج العملة الصعبة من النظام المصرفي أعلن البنك المركزي إجراءات عاجلة الشهر الماضي بعدما نزل الجنيه لمستوى قياسي مسجلا 27 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.

كما فرض السودان قيودا صارمة علي الواردات من سلع الرفاهية لتوجيه السيولة تجاه القطاعات التي تدعم النمو بحسب البنك المركزي.

وعانى السودان، الذي يعتمد على الاستيراد، نتيجة العقوبات وانفصال الجنوب في 2011 حيث فقد 75 بالمئة من إنتاج النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية – تحرير نادية الجويلي