السودان : خروج محطات المياه عن العمل بالخرطوم يعود لأسباب ليس من أهمها «سد النهضة»

قالت إن مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسى خلال شهر يوليو الجارى أعلى منها فى يونيو الماضى

أعلن السودان أن خروج محطات المياه عن العمل بالخرطوم يعود لأسباب ليس من أهمها «سد النهضة»

وقال مصدر مسؤول بوزارة الرى السودانية لوكالة السودان للأنباء إن خروج بعض محطات المياه فى الخرطوم من الخدمة مؤقتاً يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة .

وأضاف المصدر أن مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسى خلال شهر يوليو الجارى أعلى منها فى يونيو الماضى التى لم تواجه محطات المياه خلالها أية مصاعب.

و دعا المصدر الإدارات المختصة فى وزارة الرى والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب فى المستقبل .

وقبل أيام أكدت وزارة الري السودانية، تراجع منسوب النيل الأزرق بمعدل 90 مليون متر مكعب؛ ما يشير إلى غلق بوابات سد النهضة، بالتزامن مع إعلان إثيوبيا اليوم البدء فعليا في عمليات الملء الأولى للسد. التلفزيون الإثيوبي يعتذر رسميا عن «سوء تفسير» عملية ملء سد النهضة

إثيوبيا تنفى بدء ملء خزان سد النهضة

قبل أن ينفي وزير الخارجية الإثيوبى جيدو أندارجاشيو، الاثنين ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام حول بدء ملء خزان سد النهضة منذ الأربعاء الماضى 8 يوليو.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية، قد زعمت اليوم، بدء تعبئة خزان سد النهضة فعليا يوم 8 يوليو الحالى.

وكان موقع المال نشر أمس الأحد أنه تواصلت لليوم العاشر على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى و بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وزارة الري السودانية تؤكد تراجع منسوب النيل بالتزامن مع بدء ملء سد النهضة

وعتذرت إثيوبيا رسميا عن ما أذاعته من بدء عملية ملء خزان سد النهضة الذي ترفض مصر أن يتم دون اتفاق.

وقال التلفزيون الرسمي الإثيوبي: “نعتذر عن سوء تفسير قضية بدء ملء خزان سد النهضة”، وفق ما نقلته سي إن إن الأمريكية.

وفي وقت سابق نفى وزير الري الإثيوبي سيليشي بيقلي ، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء ، قيام بلاده بـ بدء ملء السد، مشيرا إلى أن صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تجمعات المياه أمام السد هي نتيجة زيادة كميات الأمطار خلال هذه الفترة من العام.

وقال الوزير : صور الأقمار الصناعية عكست الأمطار الغزيرة بتدفق أكبر من المعتاد.

فى غضون ذلك، يتوقع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لقمة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث.

وكشفت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، ارتفاع منسوب المياه فى البحيرة الواقعة خلف سد إثيوبيا الكهرومائى المثير للجدل، لكن محللا يقول إنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الأمطار الموسمية وليس الإجراءات الحكومية.