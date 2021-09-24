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السودان يوقع مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي لمعالجة متأخرات الديون

بخصوص معالجة متأخرات الصندوق على السودان
المال - خاص 10:24 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 10:24 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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وقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم أمس على مذكرة تفاهم مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية بخصوص معالجة متأخرات الصندوق على السودان.

وأشاد جبريل بالعلاقات بين البلدين، ووصفها بأنها علاقات شعوب قديمة وصادقة، ودعا دولة الكويت للاستثمار في البلاد، مشيرا إلى الموارد المتنوعة والكبيرة التي يزخر بها السودان ونادى بضرورة بناء علاقة استراتيجية قائمة على تبادل المصالح بين الطرفين، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

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وذكر الوزير السوداني أنه تم الوصول إلى اتفاق وتفاهم لمعالجة متأخرات الصندوق الكويتي للتنمية، وذلك بعد الاجتماعات الفنية التي تمت بين وفدي وزارة المالية ووفد الصندوق.

ووصف ديون دولة الكويت بالكبيرة، وقال إنها أكبر دين للمجموعة خارج نادي باريس، مشيرا إلى أن الوصول فيه لتفاهمات بالخطوة الإيجابية ويساعد في تجديد تمويل مشاريع أخرى.

ومن جانبه شكر رئيس الوفد الكويتي عبد الله خليل المصبيج نائب مدير إدارة العمليات للدول العربية بالصندوق السودان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعبر عن رضائه التام لما توصلوا اليه من نتائج حول متأخرات الصندوق.

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ونوه إلى أن الهدف من الزيارة مطابقة أرصدة الصندوق مع جمهورية السودان إضافة إلى مراجعة المشاريع القائمة والمستقبلية.

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بقلم المال - خاص

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