سيـــاســة

السودان : تنصل إثيوبيا من ما تسميه اتفاقيات استعمارية يعني المساس بسيادتها على «بني شنقول»

قالت الخارجية السودانية أن الادعاء بأن الاتفاقيات المهنية إرث تاريخي مغالطة صريحة إذ كانت إثيوبيا دولة مستقلة وقت إبرام تلك المعاهدات
محمد كمال 4:05 ص, السبت, 1 مايو 21 4:05 ص, السبت, 1 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت وزارة الخارجية السودانية التزام السودان بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، مستنكرة الادعاءات الإثيوبية المتكررة حول عدم شرعية الاتفاقيات الموقعة حول النيل في القرن الماضي، لافتة إلى أن تنصل أديس أبابا من تلك الاتفاقيات يمس سيادتها على إقليم بني شنقول شمالا ، الذي يقام على أرضه مشروع سد النهضة.

وقالت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) ، أنها تأسف لتصريحات المسؤولين الأثيوبيين عن أن السودان يعمل على الزام اثيوبيا بما تسميه “الاتفاقيات الاستعمارية” حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.

يأتي ذلك بينما وصلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبي إلى طريق مسدود ، حيث تتمسك مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وذكر بيان الخارجية السودانية ، مساء الجمعة ، ان من الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الانظمة والحكومات السابقة لها.ووصفت الخارجية السودانية التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، بأنه إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه ان يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار، حسب وصف البيان.

اقرأ أيضا  وزير الخارجية : إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل أزمة سد النهضة

وتابع بيان الخارجية السودانية : إن الإدعاء الاثيوبي أن الاتفاقيات المعنية ارث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت اثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً فى المجتمع الدولي وقت ابرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعاً للإستعمار الثنائي.

اضاف نص البيان : نود أن نلفت عناية جارتنا إثيوبيا إلى أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لاسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدي كل الاطراف.

وتابع : كما لا نحتاج أن نذكر اثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الاثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت اليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات.

اقرأ أيضا  التنمية المحلية تقود حملات لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا في 5 محافظات (صور)

وتعاني إثيوبيا من اضطرابات عرقية في عدة مناطق منها إقليم بني شنقول.

وكان الإقليم يخضع للسيادة السودانية حتى توقيع اتفاقية 1902 التي تبناها الاحتلال الإنجليزي لمصر والسودان ووقعت عليه إثيوبيا لينص على انتقال إقليم بني شنقول لسيادة إثيوبيا ، وينص كذلك بتعهد إثيوبيا بعدم إقامة سدود على النيل.

تابع البيان : إن جر مسائل أخرى إلى النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار فى عرقلة التفاوض سعياً لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الاقليم والقارة.

وتؤكد إثيوبيا أن الملء الثاني للسد المقرر في يوليو المقبل سيكون في موعده، بينما قال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن إثيوبيا رفضت وساطات دولية وإقليمية لحل الأزمة مجددا التأكيد على أن مصر لم تفرط في حقوقها التاريخية بمياه النيل.

اقرأ أيضا  اللجنة العامة في البرلمان توافق على قرار إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

وقالت الخارجية السودانية أنه من الافضل لمصالح إثيوبيا وخيارات حاضرها والازدهار المستقبلي لكل دول وشعوب المنطقة ذات الصلة أن تعول إثيوبيا على العمل المشترك القائم على المصالح المشتركة.

ونصحت الخارجية السودانية إثيوبيا ألا تستغرق في محاولات الهروب من مشاكلها الداخلية بخلق عداوات تختلقها مع السودان او غيره من دول القارة، وأن تعمل مع السودان وغيره للاتفاق على الأطر القانونية المؤسسة لهذه المصالح والمؤمنة لاستدامتها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد كمال

ملف الكاتب محمد كمال

اقرأ أيضاً

الخارجية تعزي إسرائيل في ضحايا حادث التدافع الذي أودى بحياة العشرات

المال - خاص 10:23 م, الجمعة, 30 أبريل 21

الرئيس السيسي يعزي الهند في ضحايا جائحة «كورونا»

محمود خاطر 5:07 م, الجمعة, 30 أبريل 21

دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المواطنة : توفيق أوضاع 1882 كنيسة ومبنى (إنفوجراف)

صفية حمدي 2:08 م, الجمعة, 30 أبريل 21

3 أيام و 11 ساعة عمل .. حصاد البرلمان خلال الأسبوع الماضي

ياسمين فواز 1:13 م, الجمعة, 30 أبريل 21

مصر ستظل شامخة.. أبرز 6 تصـريحات لرئيس البرلمان

ياسمين فواز 12:49 م, الجمعة, 30 أبريل 21

إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي: “نبرة الرياض تغيرت”

المال - خاص 10:12 م, الخميس, 29 أبريل 21