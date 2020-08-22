السودان : تحذير من فيضانات وسيول جديدة

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بياناها اليومي، من أن صور الأقمار الإصطناعية (للساعات الأخيرة من يوم 21 اغسطس) أظهرت هطول أمطار غزيرة فوق 50 مم في حوض العطبراوي عند الحدود وداخل السودان لكل من النيل الأزرق والدندر والرهد، مما قد يسبب في حدوث فيضانات (خاطفة) والسيول وجريان الخيران.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم إن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 19 و20 و21 أغسطس ستؤدي لارتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الأحد)، ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن تنبؤات المناسيب ليوم غد الأحد ستكون على النحو التالي:

القطاع : الدمازين – سنارسيشهد إرتفاعاً ( في حدود 3 سم).

القطاع : سنار – الخرطوم سيشهد إستقرارا.

القطاع : الخرطوم – عطبرة سيشهد إستقراراً.

القطاع : خشم القربة – عطبرة سيشهد إنخفاضا (في حدود 10 سم) .

القطاع : عطبرة – سد مروي سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 3 سم) .

القطاع : سد مروي – الدبة سيشهد إستقراراً.

القطاع :الدبة – دنقلا سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 3 سم).

وتوقعت لجنة الفيضانات ان تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم السبت ويوم غد الاحد ويوم بعد غد الاثنين مرتفعا

حيث سجلت مدينة ود مدني اليوم السبت 20.10 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاحد 19.99 متراً ويوم بعد غد الاثنين 19.94 مترا،فيما كان اعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في اغسطس 1946

محطة الخرطوم سجلت اليوم السبت 17.10 متراً ويتوقع ان تسجل غدا الاحد 17.06 مترا والاثنين 17.00 مترا،بينما كان اعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا في سبتمبر من العام الماضي

محطة شندي سجلت اليوم السبت 17.89 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاحد 17.83 مترا ويوم الاثنين 17.80 مترا، مقارنة باعلى منسوب 18.07 مترا ،سجل ايضا في اغسطس من العام الماضي

محطة عطبرة سجلت اليوم 16.23 متراً ويتوقع ان تسجل غداً 16.17 مترا ويوم الاثنين 16.18 متراً،وكانت عطبرة سجلت اعلى منسوب لها 16.64 مترا في اغسطس 2001

محطة دنقلا سجلت اليوم 15.16 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاحد 15.20 مترا ويوم الاثنين 15.18 مترا،وكان اعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا في اغسطس 2001

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة.