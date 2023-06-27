السودان: «الدعم السريع» تعلن هدنة من جانب واحد لمدة يومين

كشف قائد قوات الدعم السريع بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، مساء أمس الاثنين النقاب عن هدنة من طرف واحد بمناسبة عيد الأضحى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال حميدتي في تسجيل صوتي أذاعه تلفزيون العربية أن الهدنة لمدة يومين اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وقال حميدتي في تسجيل صوتي عبر صفحته في موقع فيسبوك: “نعلن من جانبنا الهدنة من جانب واحد في يوم الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس، ونتمنى أن تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع أفراد مكونات شعبنا”.

كما دان قائد قوات الدعم السريع في السودان كل الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين، بما فيها التي يثبت قيام عناصر الدعم السريع بها. وأشار حميدتي إلى محاكمة الدعم السريع لعدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين.