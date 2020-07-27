السودان : ارتفاع مناسيب النيل وعلى المواطنين توخي الحذر

نزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين أدى إلى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق

قالت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات إن نزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين أدى إلى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق.

مشيرة إلى أن الحبس الدمازين -سنار، الحبس سنار- الخرطوم، الحبس الخرطوم- شندي ، الحبس شندي -عطبرة، الحبس خشم القربة عطبرة،الحبس عطبرة- سد مروي سيشهد ارتفاعا، بينما الحبس سد مروي- دنقلا سيشهد استقرارًا.

ودعت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات، في البيان اليومي للجنة الفيضانات، اليوم، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وزارة الري السودانية تؤكد تراجع منسوب النيل بالتزامن مع بدء ملء سد النهضة

وكانت قناة العربية قد نقلت في خبر عاجل عن وزارة الري السودانية، تأكيدها تراجع منسوب النيل الأزرق بمعدل 90 مليون متر مكعب؛ ما يشير إلى غلق بوابات سد النهضة، بالتزامن مع إعلان إثيوبيا اليوم البدء فعليا في عمليات الملء الأولى للسد.



عضو لجنة مفاوضات سد النهضة : مياه النيل لا تزال تتحرك وتندفع

وكان الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض بخصوص سد النهضة ، قد أوضح أن إثيوبيا لم تبدأ ملء سد النهضة بعد وإنما شرعت في تخزين كمية مبدئية من المياه ، ما عمل على تراجع منسوب نهر النيل والكميات الواردة إلى السودان بشكل أدى لخروج عدد من محطات مياه الشرب عن العمل ، مشيرا لى أن إثيوبيا أغلقت نفقين من 4 أنفاق أسفل سد النهضة.

وقال الظواهري في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر : خرج اول امس 90 مليون متر مكعب من المياه وربما يكون احد الاسباب اللي ادت الى توقف محطات مياه للشرب في السودان عن الخدمة والسودان اخدت تصرف سريع باطلاق مياه من خلف سدودها.

وأكد أن مياه النيل القادمة من إثيوبيا لازالت تتحرك وتندفع وعاود منسوب المياه للارتفاع مرة أخرى حاليا ليصل إلى نحو 60 متر وربما ترتفع عن ذلك ، وتابع : كل ده لا يعني أن اثيوبيا بدأت ملء وانما هناك تخزين وتصرفات طبيعية.. مازلت المياه تتحرك وتندفع.

التلفزيون الإثيوبي يعتذر رسميًا عن «سوء تفسير» عملية ملء سد النهضة

اعتذرت إثيوبيا رسميا عن ما أذاعته من بدء عملية ملء خزان سد النهضة الذي ترفض مصر أن يتم دون اتفاق.

وقال التلفزيون الرسمي الإثيوبي: “نعتذر عن سوء تفسير قضية بدء ملء خزان سد النهضة”، وفق ما نقلته سي إن إن الأمريكية.

وفي وقت سابق نفى وزير الري الإثيوبي سيليشي بيقلي ، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء ، قيام بلاده بـ بدء ملء السد، مشيرا إلى أن صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تجمعات المياه أمام السد هي نتيجة زيادة كميات الأمطار خلال هذه الفترة من العام.

وقال الوزير : صور الأقمار الصناعية عكست الأمطار الغزيرة بتدفق أكبر من المعتاد.

وكانت هيئة الإذاعة الإثيوبية نقلت عن الوزير ، اليوم الأربعاء ، قوله إن عملية ملء السد وبنائه يسيران جنبًا إلى جنب، بينما أعلنت وسائل إعلام إثيوبيا أن أديس أبابا بدأت فعليا في عمليات الملء الأولى للسد.

وكانت وزارة الري السودانية أكدت اليوم تراجع منسوب مياه النيل الأزرق في المنطقة الحدودية مع إثيوبيا ما يدل على غلق بوابات سد النهضة ونددت بالخطوة الإثيوبية الأحادية.

وأعلنت الخارجية في وقت سابق أن مصر طالبت إثيوبيا بتوضيح عاجل عما أثير من أنباء عن ملء سد النهضة.

فى غضون ذلك، يتوقع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لقمة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث.