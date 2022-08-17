السودان أبرزها.. «إتش إم دي» تبدأ تصدير هواتف نوكيا المصنعة محليًا خلال النصف الأول من 2023

تعتزم شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية الفلندية “نوكيا” بدء تصدير هواتفها المصنعة بالسوق المصرية إلي بعض دول أفريقيا وشمال أفريقيا والسودان خلال النصف الأول من 2023.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد شهد منذ أيام مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مليون جهاز محمول لصالح نوكيا بالسوق المحلية تتنوع بين هواتف تقليدية Feature Phone وأخري ذكية Smart Phone.

وقال تامر الجمل مدير شركة إتش إم دي مصر ، أن HMD ستقوم بنقل الخبرات التكنولوجية وتدريب الكوادر المصرية على أيدى خبراء Nokia، وتحقيق الاستفادة من مراكز البحث والتطوير بالشركة لتقديم منتجات تلبى احتياجات المستهلك.

وأضاف أن السياسات التي تتبعها الدولة حالياً تعتبر مثالية لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الذي تقلص معظم الشركات العالمية تواجدها في العديد من الأسواق، لكن مصر الواعدة بسوقها الضخم وبكونها مجتمع معظمه من الشباب القادر على استيعاب التكنولوجيا والعمل بها تستطيع أن تكون قاعدة التصنيع التكنولوجي للمنطقة بأكملها.

كان الرئيس السيسي قد وجه منذ أيام قليلة بتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة لمصر، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير مزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

كما وجه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها.