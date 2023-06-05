السوداني بـ 270 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5-6-2023

واصلت أسعار اللحوم التباين اليوم الإثنين 5-6-2023 طبقا لجودة اللحم وسجل سعر الكندوز البلدي في بعض المنافذ 300 جنيه والجاموسي 240 جنيها والكندوز السوداني 270 جنيها وفي منافذ الوزارة 225 جنيها إلي 250 جنيها طبقا لعدد من التجار وأصحاب محلات الجزارة.

وأشار التجار إلي سعر الضاني 350 جنيها والكندوز البلدي 280 إلى 350 جنيها والجملي 250 إلى 300 واللحوم المجمدة 220 جنيها والمفروم المجمد 200 جنيه والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق المجمد 90 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محلات الجزارة 365 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها للعجول البقري والعجول الجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو مع تراجع سعر العجل ما بين 4000 إلى 5000 جنيه نتيجة تباطؤ معدلات الشراء وتراجع السحب من السوق.

وقال التجار إن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز حسب الجودة والقطعية .

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن سعر القائم ل”الجاموسة اللحم” 175 جنيها للكيلو و”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” بـ120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” اللحم 115 جنيها.

وقال التجار إن أسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها”قباني” للكيلو و الوزن 300 كجم ب 125جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 120جنيها ووزن 200 كجم ب125 جنيها ووزن 150 كجم ب130 جنيها .

أسعار اللحوم القائمة

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيها إلي2000 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة : 225 إلي 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بمنافذ “آمان” : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في الأسواق 270 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة : 220 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 280 جنيها إلى 350 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي ب300جنيه