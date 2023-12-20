«السوداني بـ 240 جنيها».. أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة اليوم الأربعاء 20-12-2023

واصلت أسعار اللحوم المشفية والمجمدة اليوم الأربعاء 20-12-2023 لتتأرجح المكعبات الكندوز بين 225 و240 جنيها والكبدة السوداني 225 والضاني 230 جنيها والمفروم 220 جنيه والسجق البقري 180 جنيها في منافذ الجزارة الحكومية والمبادرات الشعبية بالمناطق والراقية.

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم في السوبر ماركت والسلاسل الغذائية 380 جنيها واللحوم المفروم 350 جنيها والكبدة البلدية 370 جنيه والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيه على الأقل.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات الشعبية 220 جنيها و 260 جنيها والبرجر والسجق والكفتة 130و 220 جنيها والحواوشي 90 و150 جنيها للكيلو حسب الجودة.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الماعز بالعظم 260 جنيها و اللحوم الجملي 300 جنيها للكيلو والسجق والبرجر و الكفتة البلدية 150 جنيه و 320 جنيه حسب الجودة.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم في المنافذ في القاهرة والمحافظات مستقرة وسجل كيلو الكندوز و الكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيه ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

وكشف التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 320 جنيه و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320جنيه .

وأوضح التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيها والمفروم 190 جنيها والكبدة 120 جنيه بدلا من 110في المحال التجارية والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي 275 جنيها في السلاسل.

أسعار اللحوم البلدية

وذكر التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

وأوضح التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيها و الكبدة الأمريكي 120 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 220 جنيها و اللحوم السوداني 220 جنيها .

وكشف التجار أن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

أسعار اللحوم المجمدة

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم :320 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة : 150 إلي 320 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :220 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ: 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيها

أسعار السجق والبرجر المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيها

اسعار الكبدة المستوردة :110جنيه