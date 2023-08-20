السوداني بـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 20-8-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تذبذبها اليوم الأحد 20-8-2023 مع توقعات بهبوطها إلى 200 جنيه قريبا وبلغت أسعار اللحوم الجاموسي والبقري 300 جنيه للكيلو لدى محال الجزارة والقائم 130 جنيها، والمستورد المجمد 200 جنيه والمفروم في المنافذ 180 جنيها والمفروم السوداني 150 جنيها حسب الجودة.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم البلدية يتراوح بين 230 و 270 جنيها في منافذ وزرات الزراعة والتموين والداخلية وبين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة بالسلاسل التجارية والمفروم البلدي 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر اللحوم الجملي و السجق و المفروم 280 جنيها والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و 350 جنيها في محالات الجزارة و الضاني البرقي 380 جنيها والبلدي 280 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق و البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 200-220 جنيها .

أسعار اللحوم المصنعة البلدي

وكشف التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وأكد التجار إلي أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ولـ” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

أسعار اللحوم الحية

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم المشفية والمذبوحة

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي والجاموسي المجمد : 200 جنيه

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي: 250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه