السوبر جيت: إدراج خطوط جديدة بداية من الأحد

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) عن فتح عدد من الخطوط الجديدة لخدمة الجمهور.

وأوضحت شركة السوبر جيت أن سيم افتتاح خط (ملوي / المنيا / شرم الشيخ) والعكس، اعتبار من الأحد الموافق 5 / 12 / 2021.

كما سيتم افتتاح خطا آخر وهو خط (جرجا / سوهاج / شرم الشيخ) والعكس، اعتبارا من يوم 25 / 12 /2021.

يأتي ذلك في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات وزارة النقل ومنها شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة التابعة للوزارة، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في راحة الركاب، وتقديم خدمة مميزة لهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.