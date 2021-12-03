نقل وملاحة

السوبر جيت: إدراج خطوط جديدة بداية من الأحد

يهدف لتسهيل حركة تنقلات المواطنين
محمود محسن 5:58 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 5:58 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) عن فتح عدد من الخطوط الجديدة لخدمة الجمهور.

وأوضحت شركة السوبر جيت أن سيم افتتاح خط (ملوي / المنيا / شرم الشيخ) والعكس، اعتبار من الأحد الموافق 5 / 12 / 2021.

كما سيتم افتتاح خطا آخر وهو خط (جرجا / سوهاج / شرم الشيخ) والعكس، اعتبارا من يوم 25 / 12 /2021.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 15582 طن قمح ويُصدر 2098 طن حديد

يأتي ذلك في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات وزارة النقل ومنها شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة التابعة للوزارة، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في راحة الركاب، وتقديم خدمة مميزة لهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

السيسي يتفقد عددا من مشروعات شبكة الطرق الجديدة اليوم

محمود محسن 5:57 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات بعدد من الخطوط

مدحت إسماعيل 5:43 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

بنك التنمية الأوراسي يعلن استعداده لتمويل طريق الحرير الروسى

المال - خاص 4:41 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

منظمات النقل تحذر من غلق الحدود بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون

السيد فؤاد 3:01 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

تفريغ 297 سيارة و9 حفارات.. وتداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 2:59 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

وزيرا «النقل» و«البيئة» يبحثان استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير المخلفات

محمود محسن 1:39 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21