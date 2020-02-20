الزمالك يعيد سيناريو 2017 ويفوز بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي

استطاع فريق الزمالك اقتناص كأس السوبر المصري ، بعد تغلبه على منافسه الأهلي بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحسم الزمالك مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2019-2020، التى احتضنها ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يتكون من محمد الشناوى وعلى معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هانى وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايى.

بينما بدأ الزمالك بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة السوبر الأفريقي ضد الترجي، فلعب كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما

وأحمد سيد زيزو وأشرف بنشرفي ومصطفى محمد.

بدأ الشوط الأول بسيطرة أهلاوية في منتصف الملعب وسط هجمات مرتدة من الزمالك، لينتهي الشوط دون أهداف.

وفي الشوط الثانى تبادل الفريقان الخطورة لكن دون فاعلية تهديفية على المرميين لينتهي الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وفي ضربات الجزاء الترجيحية استطاع محمد أبو جبل منح الزمالك الكأس بعد تصديه لضربتي جزاء من محمد هانى وأليو بادجي البديل.

وشهدت بطولة كأس السوبر قبل لقاء الليلة مواجهة القطبين الأهلي والزمالك 6 مرات، تفوق الأحمر في 5 منها، بينما فاز الأبيض في مباراة واحدة.

وكان الفوز الأخير للأهلي بالكأس في النسخة الأخيرة للبطولة، تحت قيادة رينيه فايلر، على حساب الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو حينها، في مباراة انتهت بنتيجة 3-2 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

في المقابل، يُعد آخر تتويج للزمالك بلقب السوبر كان في 2017 على حساب الأهلي، في المباراة التى أقيمت على ستاد محمد بن زايد -نفس ملعب مباراة اليوم- وانتهت بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.