السوبر الإيطالى.. لاتسيو فى مهمة صعبة لإيقاف ألقاب يوفنتوس

على المصرى



يخوض فريق لاتسيو، مهمة صعبة، عندما يلاقى يوفنتوس، فى كأس السوبر الإيطالى، في لقاء بينهما على الاستاد الأوليمبى، فى العاصمة الإيطالية روما، ويديره الحكم الدولى الإيطالى الشاب دافيدي ماسا.



ويسعى يوفنتوس لمواصلة مسيرة حصد الألقاب، فيما يتطلع لاتسيو للتصدي لأحلام السيدة العجوز، واستغلال مسيرته الرائعة في فترة الإعداد للموسم الحالي، لكسر هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة.



وقدم لاتسيو مسيرة أفضل، تتسم بالتركيز أكثر من نظيرتها لدى يوفنتوس في الاستعداد للموسم الحالي، ويأمل في ترجمتها إلى لقب مهم في بداية الموسم، وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي بإنجاز تاريخي، إذ أصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الإيطالي 6 مواسم متتالية، كما أصبح أول المتوجين بثنائية الدوري والكأس 3 مرات على التوالي.



ويأمل لاتسيو في الثأر لهزيمة نهائي الكأس في الموسم الماضي، وتحسين سجل نتائجه في مواجهة يوفنتوس، ويلتقي الفريقان للمرة الرابعة في تاريخ مباريات كأس السوبر الإيطالي، وسبق للاتسيو التغلب على فريق السيدة العجوز في نسخة 1998، ولكنه خسر أمامه في 2013 و2015، وخسر لاتسيو أمام يوفنتوس صفر / 1 وصفر / 2 في مباراتيهما سويا بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.



وأظهرت فترة الإعداد للموسم الحالي تفوقا ملموسا للاتسيو، الذي فاز بجميع المباريات الودية الـ7، فيما تعثر يوفنتوس بأكثر من مواجهة، آخرها أمام توتنهام الإنجليزي قبل أيام، وأظهرت هذه المباريات بعض المشاكل التي يعاني منها يوفنتوس في الدفاع والهجوم، وهو ما يثير قلق ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق، قبل بداية فعاليات الموسم الجديد.



ويسعى خط دفاع يوفنتوس للتغلب على رحيل نجمه ليوناردو بونوتشي إلى ميلان الإيطالي، يتطلع البرازيلي دوجلاس كوستا المنضم حديثا للفريق، إلى التأقلم مع المهاجمين الأرجنتينيين جونزالو هيجواين وباولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، فيما لم تطرأ تغييرات كبيرة على خط وسط الفريق.



كما سيفتقد لاتسيو لجهود صانع اللعب الأرجنتيني الدولي لوكاس بيليا، الذي رحل إلى صفوف ميلان أيضا، ولكن لاتسيو يستطيع أن يعتمد مجددا على المهاجم الإيطالي الدولي شيرو إيموبيلي، والنجم البرازيلي فيليبي أندرسون، وإن كان من الممكن أن يفتقد جهود الأخير غدا بسبب الإصابة.

وإذا غاب أندرسون عن مباراة اليوم، ستكون الفرصة سانحة أمام المهاجم السنغالي كيتا بالدي، الذي استعان به الفريق في القليل من المباريات، وسط ما يتردد من جدل بشأن إمكانية انتقاله إلى يوفنتوس.