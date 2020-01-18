السنيورة: يجب استدعاء الجيش اللبناني للسيطرة على الأوضاع

موضحا أن الشعب لا يقبل التكسير والتخريب، وهو الذي يدفع ثمن الصراع الذي يحدث داخل الدولة

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة إنه يجب استدعاء الجيش اللبناني لمساعدة قوات الأمن في السيطرة على الأوضاع بعد اتساع نطاق المظاهرات خارج العاصمة بيروت، موضحا أن الشعب لا يقبل التكسير والتخريب، وهو الذي يدفع ثمن الصراع الذي يحدث داخل الدولة.

وأضاف السنيورة في مداخلة له على برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن لبنان يمر بظرف صعب وشديد الخطورة ويحتاج معالجات سريعة وجريئة وواضحة، ولا يمكن المعالجة بالمراهم والمسكنات السطحية، موضحا أن الأمر يبدأ بسرعة تشكيل الحكومة.

وتابع: يجب على حزب الله أن يعترف بالأخطاء وعليه احترام إرادة الشعب الليبي وإبعاد الطائفية وبعض العناصر حاولت الدخول الى الحراك السلمي وتحويله إلى مواجهة عصابات.

وتجمهر آلاف المتظاهرين في شوارع بيروت واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وارتفع عدد المصابين من المتظاهرين إلى 75 شخصا بحسب الصليب الأحمر اللبناني، كما أن الاشتباكات مازالت مستمرة.