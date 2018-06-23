السنغال في مواجهة زعامة مع اليابان وبولندا وكولومبيا بمعركة تصحيح مسار

السنغال تواجه اليابان علي زعامة المجموعة الثامنة وحسم التأهل لثمن النهائي.. وبولندا تواجه كولومبيا في مواجهة تصحيح المسار لآحياء آمالهما في التأهلعلي المصرييلتقي منتخبا السنغال واليابان في قمة غير متوقعة على صدارة المجموعة الثامنة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم "روسيا 2018"، ب

السنغال تواجه اليابان علي زعامة المجموعة الثامنة وحسم التأهل لثمن النهائي

.. وبولندا تواجه كولومبيا في مواجهة تصحيح المسار لآحياء آمالهما في التأهل

علي المصري

يلتقي منتخبا السنغال واليابان في قمة غير متوقعة على صدارة المجموعة الثامنة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم “روسيا 2018″، بعد فوزهما المفاجئ على بولندا وكولومبيا اللذين يتواجهان اليوم أيضاً من أجل تصحيح المسار.

كانت كولومبيا مع مهاجمها راداميل فالكاو وصانع ألعابها خاميس رودريجيز، مرشحة للمنافسة على الصدارة، شأنها شأن بولندا المدعمة بهداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

الا أن المنتخب الأمريكي الجنوبي دفع ثمن الطرد الوحيد في البطولة حتى الآن، والذي لحق بلاعبه كارلوس سانشيز بعد 3 دقائق فقط من المباراة ضد اليابان، ورغم معادلته من ضربة حرة ذكية لخوان كينتيرو، سجل اليابانيون هدف الفوز عبر يويا أوساكو قبل ربع ساعة على صافرة النهاية.

في المقابل، لم تكن بولندا تتوقع مواجهة بالغة الصعوبة مع السنغال، أحد الأحصنة السوداء في البطولة، لكن “أسود التيرانجا” تقدموا بهدفين قبل تقليص جريجور كريكوفياك النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وسيقطع الفائز في مباراة السنغال واليابان في إيكاترينبورج شوطاً كبيراً نحو دور الـ16، وقد يؤكده حسابياً بحال انتهاء مواجهة كولومبيا مع بولندا في كازان بالتعادل.

وتأمل اليابان المشاركة من دون انقطاع منذ ظهورها الأول في 1998، في بلوغ دور الـ16 للمرة الرابعة، وأصبحت في الجولة الأولى أول منتخب آسيوي يفوز على خصم أمريكي جنوبي في المونديال.

في المقابل، تعول السنغال التي تتمتع بقوة بدنية كبيرة مقابل السرعة اليابانية، على نجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه صاحب 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا آخرها في المباراة النهائية ضد ريال مدريد الإسباني.

كما يبرز في دفاعها عملاق نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي، وكان لافتاً دفع المدرب سيسيه بلاعب الوسط ألفريد ندياي في المباراة الأولى في خط الوسط بدلاً من شيخو كوياتي، فقدم ثنائياً بارزاً مع إدريسا غانا غاي.

والتقى المنتخبان ودياً 3 مرات بين 1987 و2003، فتعادلا مرة وفازت السنغال في آخر مواجهتين.

بولندا وكولومبيا



وفي المباراة الثانية ضمن الجولة والمجموعة ذاتها، تأمل بولندا وكولومبيا تفادي السيناريو الأسوأ خلال مواجهتهما في قازان، فالخاسر بينهما سيودع منطقياً النهائيات باكراً.

وعلى الآمال المعقودة على ليفاندوفسكي، صاحب الـ41 هدفاً الموسم المنصرم في جميع المسابقات، لم ينجح لاعب بايرن ميونيخ الساعي إلى تعويض الصورة المخيبة التي ظهر بها قبل عامين في كأس أوروبا في وضع حد لمفاجأة السنغال.

لكن آدم نافالكا المدير الفني للمنتخب البولندي، والطامح لاستعادة خدمات مدافعه كميل جليك المصاب بكتفه، بقي متفائلاً رغم الخسارة، وقال: “أعتقد أننا نملك الكثير من القوة داخل الفريق لكي نبدأ مباراتنا ضد كولومبيا بكامل قوانا، أنا متأكد من أننا سنستعيد عافيتنا بعد هذه المباراة”.

وكانت بولندا الطامحة لاستعادة أمجاد الماضي وتكرار سيناريو 1974 و1982 حين حلت ثالثة، قد وصلت إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا الأخيرة، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام البرتغال التي أنهت البطولة بإحراز اللقب.

في المقابل، تتركز الأنظار مجدداً في تشكيلة الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لكولومبيا، على مهاجمه راداميل فالكاو الذي كان غائباً عن نسخة 2014 بسبب إصابة قوية في ركبته، وتألق آنذاك لاعب الوسط خاميس رودريجيز الذي لعب بديلاً ضد اليابان لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، مسجلاً 6 أهداف في طريق “مزارعو القهوة” نحو ربع النهائي.

وتواجه المنتخبان 5 مرات ودياً بين 1980 و2006، ففازت بولندا في أول مواجهتين ثم كولومبيا في الثلاث الأخيرة.

ومن المؤكد أن الأنظار ستتعلق على مواجهة رودريجيز وليفاندوفسكي زميله في فريق بايرن ميونيخ، وبعد المعاناة من إصابة في عضلة سمانة الساق، شارك صانع الألعاب الكولومبي رودريجيز من مقعد البدلاء في المباراة أمام اليابان الثلاثاء الماضي.

لكن يتوقع أن يعتمد بيكرمان، بشكل كبير عليه اليوم لإنقاذ آمال الفريق في تجاوز الدور الأول، بعدما دفع برودريجيز خلال المباراة أمام اليابان، عندما كان الفريقان متعادلين 1 – 1، وكاد هداف مونديال 2014 أن يسجل لكولومبيا لكنه أضاع الفرصة وهو ما يتطلع إلى عدم تكراره اليوم.

وبعد مشاركته في التدريبات بشكل منتظم، ينتظر مشاركة رودريجيز منذ البداية في مباراة اليوم التي قد تحسم مصير الفريق في الدور الأول.

وتسلط دائرة الضوء بشكل كبير في المنتخب الكولومبي على رودريجيز، في ظل تراجع مستوى زميله راداميل فالكاو.

وأدى فالكاو “32 عاماً”، بجدية خلال المباراة أمام اليابان، لكنه لم ينجح في قلب الموازين لصالح فريقه، خصوصاً في ظل المعاناة من النقص العددي إثر طرد كارلوس سانشيز في الدقيقة الثالثة.

وكما هو حال المنتخب الكولومبي، يعتمد المنتخب البولندي كذلك على ليفاندوفسكي زميل رودريجيز، الذي سجل 21 هدفاً خلال آخر 16 مباراة خاضها، لكنه لم ينجح في هز شباك المنتخب السنغالي، وواجه ليفاندوفسكي انتقادات بسبب الأداء الذي قدمه أمام السنغال.