بورصة وشركات

السندات تقتنص 72.5% من تداولات البورصة الأسبوع الماضي (جراف)

بقيمة تعاملات 7.15 مليار جنيه
منى عبدالباري 3:45 م, السبت, 8 مايو 21 3:45 م, السبت, 8 مايو 21

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اقتنصت السندات 72.57% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع المنقضي، بينما كان نصيب الأسهم 27.43%، من تداولات داخل المقصورة.

بقيمة تعاملات 7.15 مليار جنيه

سجلت تداولات السندات 7.15 مليار جنيه، بينما كانت قيمة التداول على الأسهم 2.85 مليار جنيه، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.

وبلغت تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي 10 مليارات جنيه، من خلال التداول على 1.148 مليار ورقة مالية من خلال 103 ألف عملية منفذة.

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وسجلت تعاملات المصريين 80.7%، من التداولات، بينما كان نصيب الأجانب 11.4%، بصافي شراء 4.4 مليون جنيه، والعرب 7.8%، بصافي بيع 9 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

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بقلم منى عبدالباري

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