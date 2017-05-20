السنتريسى: صادرات الأقطان ارتفعت 53% وتجاوزت 100 مليون دولار

رئيس الاتحاد: التعويم وزيادة سعر القنطار السبب وراء ارتفاعها رغم النمو الطفيف للكميات 120- 125 مليون دولار القيم المتوقَّعة لنهاية موسم 2016/ 2017دعاء حسنى إنفوجراف: آية رمزيقال الدكتور نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن حجم التعاقدات التصديرية على الأقطان المصرية خلال الموسم الحالي 20

رئيس الاتحاد: التعويم وزيادة سعر القنطار السبب وراء ارتفاعها رغم النمو الطفيف للكميات

120- 125 مليون دولار القيم المتوقَّعة لنهاية موسم 2016/ 2017

دعاء حسنى

إنفوجراف: آية رمزي

قال الدكتور نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن حجم التعاقدات التصديرية على الأقطان المصرية خلال الموسم الحالي 2016/ 2017 منذ بدايته فى سبتمبر الماضى إلى الآن، بلغ 33 ألف طن قطن، بزيادة اقتربت نسبتها من 18% على موسم 2015/ 2016 الذى بلغت خلاله التعاقدات قرابة 28 ألف طن خلال تلك الفترة.





وكشف السنتريسى، فى تصريحات، لـ”المال”، عن زيادة حصيلة التعاقدات التصديرية للموسم الحالي، إلى قرابة 101 مليون دولار حتى الآن، بنسبة زيادة 53%، مقابل 66 مليون دولار قيم صادرات تلك الفترة من الموسم الماضى.

وأرجع السبب وراء زيادة حصيلة الصادرات خلال الموسم الحالي، رغم الزيادة الطفيفة التى شهدتها كميات الأقطان المصدرة إلى سببين، الأول ارتفاع سعر القنطار هذا الموسم تأثرًا بتحسن الإنتاجية وقلة المعروض لانخفاض المساحة المزروعة، والسبب الآخر قرار تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وقفز سعر قنطار القطن خلال الموسم التصديرى الحالي 2016/ 2017 بين 2700 و2800 جنيه، بنسبة زيادة تتجاوز 55% مقابل 1700- 1800 جنيه سعر القنطار الموسم الماضى، وفقًا للسنتريسى.

واقتربت مساحة الأراضى المزروعة بالقطن خلال 2016 من 130 ألف فدان، بتراجع نسبته 47% عن المساحة فى 2015، ومن المستهدف أن تقفز المساحات المخصصة لزراعة المحصول فى 2017 بنسبة 100%، لتصل إلى 260 ألف فدان، وفقًا لوزارة الزراعة.

كان البنك المركزى قد أصدر قرارًا بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى، ارتفع على إثره سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.8 جنيه رسميًّا بالبنوك ليقترب سعره حاليًّا من 18 جنيهًا.

وتوقّع رئيس اتحاد مصدرى الأقطان أن تسجل حصيلة صادرات الأقطان المصرية بين 120 و125 مليون دولار بنهاية الموسم الحالي فى أغسطس المقبل.