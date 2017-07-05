السنتريسى : التعويم و المضاربات وراء قفزات القطن

المغازل المحلية تفضل المستورد رغم زيادته 1000 جنيه عن 2016 دعاء حسنى: رفع اتحاد مصدرى الأقطان، تقديراته لحجم صادرات للموسم التصديرى الجارى (2018/2017 ) لـ 38 ألف طن " ما يعادل 760 ألف قنطار" بنهاية الموسم الجارى، مقابل…

المغازل المحلية تفضل المستورد رغم زيادته 1000 جنيه عن 2016



دعاء حسنى:

رفع اتحاد مصدرى الأقطان، تقديراته لحجم صادرات للموسم التصديرى الجارى (2018/2017 ) لـ 38 ألف طن ” ما يعادل 760 ألف قنطار” بنهاية الموسم الجارى، مقابل 36 ألف قطن صادرات حتى الآن” تعادل 720 ألف قنطار”.

ومن المعروف أن الموسم التسويقى والتصديرى للأقطان يبدأ فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.

وقال نبيل السنتريسى، رئيس الاتحاد لـ “المال” إن المضاربات بين التجار والتعويم، كان لهما أثر ملحوظ فى زيادة سعر الأقطان المصرية خلال الموسم التسويقى الجارى، ولا أتوقع تكرار تلك الأسعار الموسم الجديد، وسيقترب سعر شراء الأقطان من المزارعين الموسم الجديد من آخر سعر سجلته الأقطان هذا الموسم، ولن يرتفع عن 2500 جنيه للأقطان فى بداية الموسم.

واستمر رئيس اتحاد المصدرين عند ترجيحاته بالتراجع المرتقب لسعر قنطار القطن فى الموسم التسويقى الجديد، خاصة وأن متوسط أسعار بيع الأٌقطان المصرية بدأ فى التراجع بنهاية الموسم الحالى، بعد أن وصل لـ3500 جنيه انخفض مرة أخرى لـ3000 جنيه، وتأتى تلك الترجيحات رغم قلة معروض الأقطان المصرية فى الموسم التسويقى الجديد ، والذى يبدأ فى سبتمبر المقبل، مدفوعاً بعدم وجود مخزون الموسم التسويقى الجارى، ولكن فقط إنتاجية مقدرة بـ 1.5 مليون قنطار من محصول مساحته تقترب من 200 ألف فدان .



ويضيف “السنتريسى” أن مصر تعاقدات على تصدير 36 ألف طن قطن منذ بداية الموسم فى سبتمبر، وحتى مطلع يوليو الجارى، بينهم 10 آلاف طن من مخزون أقطان الموسم التسويقى الماضى، و25 ألفا من اقطان هذا الموسم..

وأشار إلى أن مسحوبات المغازل المحلية من أقطان الموسم التسويقى الجارى بلغت 200 ألف قنطار، وكافة المغازل المحلية معتمدة حالياُ على استيراد الأقطان من الخارج، وذلك رغم زيادة سعر القنطار 1000 جنيه عقب التعويم.

وأضاف أن سعر قنطار القطن المستورد قفز بعد تعويم الجنيه من 900 جنيه العام الماضى إلى 1900 جنيه هذا العام، مقابل 3000 جنيه للأقطان المصرية، ومنها صنف جيزة 86 ، و2900 جنيه لجيزة 94.

ويوضح أن المتبقى من أٌقطان هذا الموسم يصل إلى 100 ألف قنطار، سيتم تسويقها خلال الـشهرين المقبلين، وحتى انتهاء الموسم بين المغازل المحلية والتصدير.

