السمك الماكريل الروسي ينافس الأمريكي والهولندي في السوق المحلية.. تعرف على الأسعار

تستعد محال الأسماك في السوق المحلية خلال الأيام المقبلة لطرح السمك الروسي الشهير ماكريل والذي يعد أشهر أنواع الأسماك التي يتم تداولها في المنطقة العربية.

وكانت السفارة الروسية في القاهرة أعلنت منتصف فبراير الماضي، أن هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الروسية أصدرت بيانًا بشأن منح مصر الحق لنحو 34 شركة روسية في توريد السمك الروسي للسوق المحلية المصرية.

وبحسب أصحاب محال الأسماك في السوق المحلية، أكدوا لـ”المال” أنه كان يتم خلال السنوات الماضية طرح السمك الروسي من نوع ماكريل في السوق المحلية بأسعار تتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أصحاب المحال أن هناك أنواع أخرى من السمك الماكريل دخلت السوق المحلية منها الهولندي والأمريكي، ومع ذلك فإن السمك الروسي عاد لمنافستها.

أسعار السمك الماكريل في مصر

السمك الروسي ماكريل بسعر يتراوح من 100 إلى 110 جنيهات

السمك الهولندي ماكريل 120 جنيها إلى 130 جنيها

السمك الأمريكي ماكريل 120 جنيها إلى 130 جنيها

أسعار السمك اليوم في السوق المحلية

كيلو البلطى مقاس رقم 1 من 54 إلى 56 جنيها

كيلو البلطى مقاس 2 من 48 إلى 53 جنيها

كيلو البلطى الأسوانى من 30 إلى 60 جنيها

كيلو الفيليه البلطى من 30 إلى 160 جنيها

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك بإنتاج حوالي 2 مليون طن بنسبة 97% منها 80% من الاستزراع السمكى والتي تم إنشاؤها خلال الـ 7سنوات الماضية و 20% من المصايد الطبيعية من البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات التى تمتلكها مصر بينما يتم استيراد حوالي 3% من أسماك المياه الباردة.

كيلو قشر البياض من 70 إلى 100 جنيه

كيلو سمك قراميط من 10 إلى 20 جنيها

كيلو سمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيها

المكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات

المكرونة الخليجي 32 إلى 52 جنيها

المكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها

كيلو سمك موسى 155 إلى 265 جنيها

كيلو السبيط 110 إلى 230 جنيها.

كيلو الجمبري من 60 إلي 450 جنيهًا حسب المقاس والحجم

وأوضحت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الروسية، أن هناك الآن 89 شركة وسفينة لتصنيع الأسماك لها الحق في تصدير المنتجات إلى مصر.

وأشارت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية في روسيا، إلى أنها تعمل على توسيع قائمة الشركات الروسية، التي لها حق تصدير السمك الروسي إلى مصر .