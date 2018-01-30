السمسرة ترحب بخفض تأمين t+0 وتنتظر وعود تعديلات الفروع

رحبت شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر، أمس اﻹثنين، ضمن مطالبات الشركات، والخاص بتخفيض الحد اﻷدنى لتأمين رخصة الشراء في ذات الجلسة مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد اﻷجنبي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية فى ذات الجلسة على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.

وقال عدد من مسئولي شركات السمسرة أن القرار يأتي ضمن مطالبتهم للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع الذي عقدته معهم ببداية الشهر الجاري، بالنظر في قيمة التأمين وتخفيضها لدعم الشركات الصغيرة التى تضررت بشكل كبير منذ فترات بعيدة تعرضت فيها السوق المحلية لعديد من اﻷزمات.

وأشاروا إلى أن الهيئة العامة للرقابة وعدت حينها بالنظر في تلك اﻷزمة، وهو ما تم بالفعل، معربين عن آمالهم بنظر الهيئة على باقي المطلبات الأخرى وأهمها تنظيم وتوسيع نشاط فروع التسويق، إضافة إلى تخفيف الحملات التفتيشية على الشركات من قبل الهيئة.

بداية رحب عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة “ثمار” لتداول اﻷوراق المالية، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بتخفيض الحد الأدنى للتأمين بتعامل شركات السمسرة على نشاط التعامل في ذات الجلسة ليصل مليون جنيه أو مايعادلها بالنقد اﻷجنبي.

وأضاف، أن القرار يأتي ضمن مطالبات الشركات للهيئة العامة بالنظر في تلك النقطة، لما لها من تأثير سلبي على كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، قال محمد عبدالفتاح العضو المنتدب بشركة “بلوم” لتداول الأوراق المالية، أن الهيئة العامة استهدفت من ذلك القرار خدمة الشركات الصغيرة ومساعدتها في توجيه تلك السيولة لنشاط آخر في ظل الأوضاع الحالية واستحواذ كبرى الشركات على النصيب اﻷكبر من السوق المحلي.

وتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات السيولة في البورصة المصرية بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة.

وقال عصام عبد الحميد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة “فاروس”، إن القرار يُعد جيدًا في ظل الأوضاع الحالية، إذ أزال عن كاهل الشركات الصغيرة مزيدًا من الأعباء.

وأضاف أن الشركات كان لها مطالبات عدة خلال الفترة القادمة يأتي على رأسها تخفيف الحملات التفتيشية على الشركات، إضافة إلى إعادة النظر في فروع التسويق التابعه لشركات السمسرة لتكون لها صلاحية تلقى الأوامر أيضًا.

ولفت إيمن صادق العضو المنتدب بشركة “مباشر” لتداول اﻷوراق المالية إلي أهمية القرار لمساعدة الشركات الصغيرة، لاستغلال الفائض في أنشطه أخرى.