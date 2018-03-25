السماسرة يرفعون «خمسة مطالب» للشركات

■ مصطفى: توحيد العمولات لمحاصرة المضاربات السعرية ■ عطية : التوسع فى التأمينات الإلزامية والبدء بالسيارات و«الطبى» ■ عمر: إعادة النظر فى اللوائح لتناسب متغيرات السوق ■ بكر : التوقف عن المنافسة السعرية وزيادة التدريب ■ عنتر: ابتكار التغطيات والاستفادة…

■ مصطفى: توحيد العمولات لمحاصرة المضاربات السعرية

■ عطية : التوسع فى التأمينات الإلزامية والبدء بالسيارات و«الطبى»

■ عمر: إعادة النظر فى اللوائح لتناسب متغيرات السوق

■ بكر : التوقف عن المنافسة السعرية وزيادة التدريب

■ عنتر: ابتكار التغطيات والاستفادة من التجارب العالمية

■ شحاته : تهيئة مناخ العمل وزيادة الدورات التعريفية

■ خضر: السماح للافراد بإصدار الوثائق النمطية

ماهرأبو الفضل– مروة عبد النبي-الشاذلي جمعة:

وسيط التأمين، سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وكادر الجهاز الإنتاجى، ليس رقما على يسار معادلة النمو، بل فى أول يمينه، لاعتبارات مرتبطة بكون الوسيط أو السمسار مرآة سوق التأمين أمام العملاء، ما يجعله الأقدر على رسم صورة أفضل عن الصناعة أمام شرائح العملاء المستهدفين، وقدرته على زيادة الوعى، كأحد التحديات المتجذرة بالقطاع، علاوة على الاعتماد عليه كليا فى تحقيق مستهدفات الشركات من الأقساط.

المقدمة السالفة ضرورة للولوج إلى أهمية مواجهة القطاع لنفسه، من خلال تشخيص مشكلات عموده الفقرى، ومطالبهم من السوق أو من شركاتهم، ودراسة إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية، ولاتمثل عبئا على القطاع.

وحدد وسطاء التأمين خمسة مطالب، مقابل أربعة لأجهزة الإنتاج موجهة للشركات، وتتضمن مطالب الوسطاء، اتفاق الشركات من خلال كيانه التنظيمى، ممثلا فى الاتحاد المصرى للتأمين على صياغة عقد موحد فى بعض بنوده، خاصة المرتبطة بالعمولات، بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى التأمينات الإلزامية، وثالثها : ابتكار التغطيات الجديدة، علاوة على ضرورة التوقف عن المضاربات السعرية، والسماح للسماسرة الأفراد بإصدار بعض التغطيات النمطية المسعرة سلفا.

أما مطالب أجهزة الإنتاج من الشركات، فترتبط بضرورة الاهتمام بتدريبهم ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى تفريخ كوادر اكتتاب جيدة قادرة على التعامل مع الأخطار الجديدة، وتعديل اللوائح خاصة المرتبط منها بالحوافز المالية، وأخيرا تبسيط صياغات الوثائق.

وقال خالد مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ورلد وايد» القابضة، تحت التأسيس للوساطة، إن مطالب الوسطاء بشكل عام وشركات الوساطة بصورة خاصة مرتبطة باتفاق شركات التأمين، عبر الجهات التنظيمية على صياغة عقد موحد بين اللاعبين فى القطاع.

وشدد على ضرورة تضمين العقد، بعض البنود الرئيسية المرتبطة بالعمولات التى يحصل عليها الوسطاء ومصاريف التحصيل، مؤكدا أن العقد المقترح سيساهم فى ضبط إيقاع السوق ومحاصرة المضاربات السعرية.

وطالب عمر عنتر، العضو المنتدب لشركة «إيماك» للوساطة، بضرورة ابتكار منتجات جديدة، والاستفادة من التغطيات المتاحة فى الأسواق العالمية، بما يلبى احتياجات القطاع، والمساهمة فى زيادة حصيلة أقساطه، مما ينعكس على العمولات التى يحصل عليها السماسرة.

وأشار إلى أن هناك بعض التغطيات التى تحتاج إلى برامج تسويق جيدة، مثل تأمين المسئوليات، ومنها المسئولية المهنية عن أخطاء المحاسبين والأطباء، بجانب وثائق التأمين متناهى الصغر التى تخاطب شريحة كبيرة من العملاء.

وطالب الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم المزيد من الندوات والورش، سواء الفنية أو التسويقية والاستعانة، بالخبرات بالسوق المصرية، أو الخارج بما يساهم فى تطوير سوق التأمين و أداء و مهارات الوسطاء.

وشددت مايسة بكر، وسيط تأمين حر، على ضرورة التوقف عن المضاربات السعرية التى تقلص من حصيلة الأقساط، وانعكاس ذلك على العمولات التى يحصل عليها السماسرة، لافتة إلى أن تأثير المضاربات السعرية لا يقتصر على العمولات، بل على مستوى الخدمة المقدمة، خاصة فى حالة سداد التعويضات، مما يفقد ثقة العملاء فى شركات التأمين.

وطالبت بضرورة حصول الوسطاء على دورات تدريبية متنوعة بصورة دورية لتنمية مهاراتهم، بشرط مواكبة الدورات للتطورات الحديثة عالميا فى التأمين، وأن تتضمن الجانبين النظرى و العملى، بما ينعكس على حجم محفظة أقساط الشركات، و تقديم خدمات أفضل للعملاء.

واقترحت تدريب الوسطاء على مهارات التواصل الاجتماعى مع العملاء، وتحديث منتجات لتلائم المستوى الثقافى للفئات المستهدفة، وأن تتسم بالجاذبية والتنوع فى المزايا.

أما أشرف عطية، العضو المنتدب لشركة «ورلد وايد» لوساطة التأمين المباشر، فربط بين تطوير سوق التأمين وبين زيادة الوعى، مؤكدا أن تلك المعضلة لن يمكن معالجتها سوى بالتوسع فى التغطيات الإجبارية أو الإلزامية.

واقترح أن يتم البدء بالتأمين الطبى، مطالبا جهات الإشراف والرقابة بإعداد تشريعات لهذا الغرض، بالإضافة إلى فرع السيارات، وأن يتم التنسيق مع إدارات المرور، وأن تكون وثيقة التأمين التكميلى الشامل، على السيارة أحد المستندات الرئيسية للحصول على ترخيص للمركبة.

وأشار إلى أن وجود تشريع بالتأمين الشامل على السيارات، سيضاعف حصيلة أقساط القطاع فى فرع السيارات عشرات المرات، على أن يتم استثمار 10% من تلك الحصيلة فى تحديث وتطوير البنية التحتية، بشرط إلزام الشركات بتوريد تلك النسبة للدولة، مما يساهم فى تقلص عدد الحوادث، و زيادة الوعى التأمينى.

ووجه إيهاب خضر، صاحب مكتب «إى كيبرو» للوساطة، مطالبه إلى أطراف صناعة التأمين الثلاثة – هيئة الرقابة المالية، واتحاد التأمين، والشركات -، من خلال تقسيم الوسطاء إلى نوعين أحدهما : له علاقة بالشركات المساهمة أو الوسطاء الاعتباريين، وهو موجود بالفعل، وثانيهما : له علاقة بشركات الوساطة ذات المسئولية المحدودة، وأن يكون الحد الأدنى لرأسمالها نصف مليون جنيه.

وأضاف أن السماح للوسطاء الأفراد بإصدار وثائق التأمين النمطية – التى لاتحتاج إلى تسعير مفصل- ضرورة، مشددا على إسراع الشركات من وتيرة صرف مستحقات الوسطاء، من خلال الدخول فى منظومة «الإنتربانكينج « للتأكد من تحصيل الشيكات وعدم انتظار كشف الحساب.

وطالب الاتحاد المصرى للتأمين بتدشين قاعدة بيانات للوسطاء، لتصنفيهم على أساس الخبرة وحجم الأعمال والسمعة.

وطالب جمال شحاته، رئيس قطاع الإنتاج و الفروع فى «بيت التأمين المصرى السعودى»، بتهيئة بيئة العمل، وكوادر اكتتاب محترفة ومدربة، لديها وعى بطبيعة المنافسة داخل السوق، والقدرة على اقتراح حلول بديلة.

وأشار إلى ضرورة التوسع فى الندوات التعريفية بالمنتجات الجديدة، خاصة ما يتعلق بالشروط و الاستثناءات و الشريحة المستهدفة، وآليات التسويق، وإخطار أجهزة الإنتاج بالشركات بمواعيد المعاينات، والملاحظات الفنية، والتعديلات التى تطرأ على العقود قبل تجديدها.

وأشار عبد الخالق عمر، مراقب عام بشركة «مصر للتأمين» إلى أن الإدارات التنفيذية مطالبة بإعادة النظر فى اللوائح الخاصة بالمنتجين دوريا، لتتواكب مع التغيرات فى السوق من جهة الأجور و العمولات و تقارير الأداء و الترقيات و غيرها.

وأكد ضرورة التواصل الدائم بين قيادات الشركات و أعضاء الجهاز الإنتاجى و الإنصات لمقترحاتهم و إزالة العقبات التى تواجههم، والسعى إلى معالجة تلك المشكلات، بما ينعكس على حجم المبيعات داخل القطاع.

وقال أيمن مأمون، رئيس قطاع الإنتاج بإحدى شركات التأمين العاملة برأسمال أجنبى، إن مطالب أجهزة الإنتاج من الشركات، تكمن فى ضرورة تبسيط صياغات الوثائق، فيما يتعلق بالشروط والاستثناءات والأسعار.

وأكد ضرورة التركيز فى خدمة ما بعد الإصدار، وتنويع التغطيات التى تلبى كل الرغبات، وتحفيز أجهزة التسويق لزيادة الإنتاجية.