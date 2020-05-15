السماح للصحفي خالد داوود بالخروج من محبسه لتلقي عزاء شقيقته

نقل برفقة الحراسة الأمنية اللازمة، وتمكن من تلقي واجب العزاء، وسط أسرته.

سمح قطاع السجون بوزارة الداخلية، للكاتب الصحفي والقيادي بحزب الدستور خالد داوود ، المحبوس على ذمة بعض القضايا، بالخروج من محبسه لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته، ثم عاد للسجن.

ونقل داوود برفقة الحراسة الأمنية اللازمة، وتمكن من تلقي واجب العزاء، وسط أسرته الذين تقدموا بالشكر إلى وزارة الداخلية على استجابتها السريعة للحالات الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.

وتوفيت منال داوود شقيقة الكاتب الصحفى خالد داوود، اليوم الجمعة.

يذكر أنه محبوس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.

ووجهت له تُهم مشاركة جماعة إرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.