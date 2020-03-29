السماح لـ500 شاحنة مصرية محملة بخوخ وبرتقال وليمون بالعبور للأردن بشكل استثنائي

علمت “المال” من مصادرمطلعة بميناء نويبع أنه سيتم شحن نحو 500 شاحنة مصرية وعدد من الشاحنات الأردنية الفارغة علي متن العبارة “سينا” استثناء من قرار وقف الشحن حتى إشعار آخر مع وقف الحجوازت بشركة الجسر العربي للملاحة .

وأكدت المصادر أن الشاحنات محملة ببرادات بداخلها مواد غذائية وزراعية من خضار وفاكهة أبرزها البصل والخوخ والبرتقال والجوافة والليمون والثوم ومخللات بجانب مستحضرات التجميل.

ويذكر أن إدارة ميناء العقبة الأردنى وجهت صباح الأحد، منشورا لشركة الجسر العربي للملاحة والعاملة علي الخط الملاحي العقبة /نويبع بوقف استقبال شاحنات البضائع من وإلي محطة الركاب باستثناء الشاحنات الأردنية الموجودة في ميناء نويبع ، علي أن يتم نقل جميع الشاحنات المصرية الموجودة في ساحة محطة الركاب إلى مصر.

ومن ناحيته قال نايف بخيت، رئيس سلطة ميناء العقبة ، في تصريحات إعلامية الأحد إن قرار وقف حركة الشحن البري عن طريق شركة الجسر العربي من نويبع إلى العقبة كان يبحث منذ فترة بين وزارة النقل الأردنية ووزارة الخارجية والرئاسة.

ولفت إلى أن الاشتباه في حالتين كورونا أمس السبت بين سائقين للشاحنات المصرية أسرع من اتخاذ القرار رغم سلبية حالتهم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الأدرن للحد من فيروس كورونا .

وقال إنه سيتم نقل 500 شاحنة بميناء نويبع وسيتم نقلهم وسط إجراءات مشددة ورفقة أمنية، مؤكدا أنه عند وصول الشاحنات المصرية سيتم نقل البرادات إلى شاحنات أردنية وعودة نظيرتها المصرية مرة أخرى على نفس العبارة وعدم الموافقة علي نقل أي شاحنات مصرية جديدة قادمة من السويس .

يذكر أن هيئة موانئ البحر الاحمر أصدرت بيانا مع بداية تفاقم أزمة كورونا أن الخط الملاحي بين ميناءى نويبع المصري والعقبة الأردني مستمر فى أداء النشاط التجاري بين الميناءين حيث سيتم العمل بدءا من الساعة العاشرة مساء بنظام تفريغ البضائع الموجودة على الشاحنات المصرية بساحة ميناء العقبة وإعادة تحميلها على شاحنات أردنية للتحرك داخل الأراضى الأردنية وكذلك العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية بواسطة الشاحنات المصرية داخل أراضى الأردن بنظام الرفقة الأمنية.