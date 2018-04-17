السماح لصناديق التمويل متناهي الصغر بالتعامل في القيم المنقولة

المال- خاص:أعلنت الرقابة المالية موافقة إدارتها على الترخيص للصناديق المتخصصة فى تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر بالتعامل فى القيم المنقولة من خلال شراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.وتقول الهيئة إن هذه الخطوة تهدف لتعظيم الاستفادة من خطوة إستحداث صناديق تم

المال- خاص:

أعلنت الرقابة المالية موافقة إدارتها على الترخيص للصناديق المتخصصة فى تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر بالتعامل فى القيم المنقولة من خلال شراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

وتقول الهيئة إن هذه الخطوة تهدف لتعظيم الاستفادة من خطوة إستحداث صناديق تمويل متناهي الصغر تتولى شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن القرار رقم (32) لسنة 2018 حدد أن يكون الترخيص بالتعامل فى القيم المنقولة للصناديق المغلقة التى يتم تأسيسها وطرح وثائقها طرحا خاصا وفقا للمادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

وتشترط هذه المادة أن يشمل غرض الصندوق الرئيسى الاستثمار فى القيم المالية المنقولة من خلال تمويل الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.

كما لابد أن تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الواردة بمذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق المحددات التى بموجبها يجوز لمدير الأستثمار شراء محافظ التمويل متناهى الصغر.