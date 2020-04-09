السماح لأكثر من شركة بتعقيم وتطهير السفن والحاويات في ميناء الإسكندرية

سمحت هيئة ميناء الإسكندرية لأكثر من شركة للعمل تحت مظلة الحجر الصحي في تطهير وتعقيم السفن والحاويات والمعدات المتداولة بالميناء للعمل على تسريع وتيرة العمل بالميناء.

وكانت قد طالبت الجهات المعنية هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا في إجتماع طارئ لمناقشة أثار وتداعيات فيروس كورونا هيئة الميناء مشكلة تأخر تعقيم الحاويات وعدم كفاية الشركات القائمة بالتعقيم بميناء الاسكندرية.

وكان رد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء أنه تم مناقشة الموضوع مع مسؤولي الحجر الصحي، وأكدوا مسئولوا الحجر الصحي أنه تم اعتماد عدد من الشركات الجديدة للقيام بالتعقيم للحاويات داخل الدائرة الجمركية و بالملاحق الخارجية ومطار برج العرب.

تكلفة تعقيم الحاوية 50 جنيها

وفي نفس السياق تعاقدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” مع شركة النجم المتالق للخدمات، لقيام الأخيرة بمهمة تطهير وتعقيم الحاويات بمجرد تفريغها من السفن بواقع 50 جنيه لكل حاوية.

ويتم من خلال الشركة حصول المستخلص الجمركي الحصول على صورة من تقرير التطهير عند التأشير للحصول على تأشيرة لا مانع من مندوب الحجر الصحي بشركة الحاويات أو باب 1 بميناء الإسكندرية .

كما قامت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الصينية ” AICT ” التعاقد مع شركة “إس جي إس” والتي ستقوم بتطهير وتعقيم الحاويات التي يتم تداولها عبر الشركة بميناءي الإسكندرية والدخيلة بنفس التكلفة .

تكلفة تعقيم وتطهير السفينة 350 جنيها

كما يتم تطهير وتعقيم السفن بمجرد وصولها لأرصفة الميناء، بتكلفة يتحملها التوكيل الملاحي بتكلفة تصل إلى 350 جنيه لكل سفينة.

وتأتي تلك الإجراءات من إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الحجر الصحي ” التابعة لوزارة الصحة ” بالميناء بمد ساعات العمل حتى الانتهاء من جميع الرسائل المعروضة يوميا.

وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق المسئولية الاجتماعية للميناء تجاه العاملين والمتعاملين، وفى إطار خطة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية المتعاملين مع الميناء.