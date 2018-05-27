السماح بإصدار الوثائق عبر شركات «المدفوعات الإلكترونية»

مروة عبد النبي والشاذلي جمعة:تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر، ضوابط جديدة، تسمح لشركات التأمين بالتحالف مع وحدات «المدفوعات الإلكترونية»، لإصدار وثائق التأمين من خلال فروعها.ومعروف أن التحالفات القائمة حاليا بين شركات التأمين والمدفوعات الإلكترونية تقتصر، على أن تتولى

مروة عبد النبي والشاذلي جمعة:

تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر، ضوابط جديدة، تسمح لشركات التأمين بالتحالف مع وحدات «المدفوعات الإلكترونية»، لإصدار وثائق التأمين من خلال فروعها.

ومعروف أن التحالفات القائمة حاليا بين شركات التأمين والمدفوعات الإلكترونية تقتصر، على أن تتولى «الثانية» تحصيل الأقساط عبر منافذها لصالح شركات التأمين.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس «الرقابة المالية»، إن الضوابط الجديدة التى تدرسها الهيئة حاليا، تستهدف من خلال السماح لشركات المدفوعات الإلكترونية بتوزيع وإصدار وثائق التأمين.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الهيئة، ستعكف من خلال لجنة شئون التأمين، على تعديل قرار ضوابط الإصدار الإلكترونى، الذى أصدرته فى 2016، برقم 902، والذى سمح لشركات التأمين بتحصيل أقساط وثائقها، من خلال شركات المدفوعات الإلكترونية، مثل «فورى» و«Bee» و«مصارى».

وأشار إلى أن السماح للشركات بإصدار تغطياتها من خلال «المدفوعات الإلكترونية»، يستهدف تنشيط بعض فروع التأمين المتخصصة، مثل متناهى الصغر، والذى يعول عليه من جانب الحكومة باعتباره أحد مولدات النمو لسوق التأمين، بالإضافة إلى قدرته على المساهمة فى تكوين قاعدة بيانات عن أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والتى ستساعد الشركات على اتخاذ القرارات المرتبطة بها، حسب احتياجات تلك الشريحة، مثل التغطيات التأمينية المطلوبة.

فى سياق متصل، بادرت شركة «مصر للتأمين» تكافل، بالتحالف مع شركة «فورى بلس» التابعة لشركة «فورى» – والبالغة 100 فرع -لإصدار وثيقة جديدة تسمى «المصريين» والتى تستهدف عملاء المشروعات متناهية الصغر.

وكشف حمدى عبد المولى – وسيط تأمين- عن اجتماعه مع رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، للموافقة على التحالف – بصفته وسيطا للمتحالفين -.

وعن آلية التعامل فى إطار التحالفات الجديدة، أشار إلى أن شركة المدفوعات الإلكترونية، ستتولى إرسال البيانات الشخصية عن العميل الراغب فى الحصول على التغطية التأمينية، إلى شركة التأمين، على أن تقوم الأخيرة بإصدارها، وتسليمها إلى «الأولى» التى تسلمها بدورها للعميل، وتحصل منه الأقساط لصالح «الثانية»، مقابل عمولة.

وأكد أن شركة المدفوعات الإلكترونية، لن تقوم بأى أعمال فنية، مثل الاكتتاب أو التسعير، على اعتبار أنها من مهام شركة التأمين، وسيقتصر دورها على ملء النموذج المخصص أو طلب التأمين، لتقوم شركة التأمين بالإصدار. وأوضح أن وثيقة «المصريين» المزمع إصدارها من «مصر تكافل» عبر «فورى بلس» تغطى مخاطر الوفاة فى حادث، والعجز الكلى المستديم، بإجمالى مبلغ تأمين 100 ألف جنيه، وخطر العجز الكلى المستديم، بنسبة من مبلغ التأمين الكلى يتلاءم مع العجز.