السماح بإدراج مطار الطائف أمام المعتمرين المصريين بجانب جدة والمدينة

قال أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن وزارة السياحة والآثار سمحت لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، باستخدام مطار الطائف بالمملكة العربية السعودية، في رحلات عمرة رمضان، بعد أن كانت رحلات العمرة مقصور تسييرها على مطاري جدة والمدينة المنورة.

يأتي القرار بعد أزمة عدم وجود أماكن للعديد من رحلات العمرة على خط طيران «القاهرة – جدة أو القاهرة – المدينة المنورة».

وأضاف عبر منشور صادر عن الغرفة، أن ذلك يأتي في تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات السياحية ونظرا لوجود أزمة تواجه الشركات السياحية في حجز رحلات الطيران ولعملائهم.

وأوضح أنّ هذا القرار سيؤدي إلى عدم إلغاء أي من رحلات العمرة المقررة خلال شهر رمضان، والتي كان من الممكن إلغائها لعدم وجود حجوزات برحلات الطيران المتجهة من مصر إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، منوها إلى أنّ شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية لن تٌسير خلال شهر رمضان الجاري رحلات طيران إضافية، لنقل المعتمرين من مصر إلى السعودية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم إدراج مطار الطائف على البوابة المصرية للعمرة أمام الشركات السياحية لمراجعة رحلات العمرة عليه وذلك للمساهمة في إيجاد حلول متنوعة لتسهيل وتيسير سفر المعتمرين المصريين لاداء شعيرة العمرة.

وأكدت مصادر بشركات السياحة، أن موافقة وزارة السياحة بالسماح لشركات السياحة، بتسيير رحلات العمرة إلى مطار الطائف أيضا، لينضم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لن يتسبب فى رفع أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان، خاصة أنّ أسعار العمرة بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى يبلغ مدتها نحو شهر، تبدأ من 45 ألف جنيه.