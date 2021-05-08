اتصالات وتكنولوجيا

السماء أمطرت “قضبان معدنية”.. قصة صاروخ صيني طائش ضرب مناطق مأهولة في 2020

سقط على أسطح المنازل
عبدالغفور أحمد محسن 2:03 ص, السبت, 8 مايو 21 2:03 ص, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ليست هذه المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على بقايا صاروخ فضائي.

وتكمن خطورة هذه الأخطاء في أن تؤدي لسقوط الحطام بمناطق مأهولة بالسكان، وهو احتمال رغم ضآلته الشديدة إلا أنه يظل قائما.. بل حدث بالفعل!

قبل عام بالضبط، في 11 مايو 2020، ضربت إحدى بقايا صاروخ صيني يبلغ وزنه 19.6 طن (17800 كيلوجرام) كوكب الأرض.

والصاروخ كان يحمل أيضا اسم (لونج مارش 5 بي) ومع سقوطه غير المحسوب على سطح الأرض أضحى أثقل جسم يسقط بهذه الشاكلة منذ ما يقرب من 3 عقود.

اقرأ أيضا  تعرف على مزايا الاستثمار في عملة الإيثر مقارنة بـ«البتكوين»

وكونه الأثقل، يعود إلى أنه ليس الوحيد، فلطالما فقدت عدة دول أخرى السيطرة على بقايا صواريخ أو محطات فضائية لدى عودتها إلى الأرض، والأمر يشمل الولايات المتحدة وروسيا أيضا.

ووفقا لما نقله موقع livescience عن جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأجسام المدارية في جامعة هارفارد، اخترق الحطام الغلاف الجوي للأرض في الساعة 11:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي آخر نصف ساعة قبل سقوطه النهائي مر الصاروخ فوق هوليوود وكولورادو سبرينغز وسنترال بارك في مدينة نيويورك، وفق ما أفاد (سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر) وهو مجموعة فضائية تابعة للقوات الجوية.

اقرأ أيضا  «طلبات» تطلق مبادرة إفطار من أجل الهند

وبالطبع، لدى اختراقه للغلاف الجوي تفكك جسم الصاروخ واحترق معظمه، وأضحى حطاما أخف وزنا.

وفي النهاية، سقطت شظايا الصاروخ قبالة الساحل الغربي لأفريقيا بالقرب من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

كما تم رصد سقوط بقايا الصاروخ على أسطح المنازل في إحدى القرى المأهولة بكوت ديفوار.

ويقول ماكدويل إن ما استقبلته القرية كان عبارة عن قضبان معدنية بطول 10 أمتار.

اقرأ أيضا  هيئة روسية: تويتر يحذف المحتوى المخالف ببطء ويستغرق أكثر من 3 أيام

وعلى أي حال، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، فيما لم ترصد على وجه الدقة خسائر مادية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عبدالغفور أحمد محسن

ملف الكاتب عبدالغفور أحمد محسن

اقرأ أيضاً

تعرف على مزايا الاستثمار في عملة الإيثر مقارنة بـ«البتكوين»

أيمن عزام 12:42 ص, الجمعة, 7 مايو 21

سامسونج توقع اتفاقية تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية

المال - خاص 6:00 م, الخميس, 6 مايو 21

بعد قرار الإغلاق.. «تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد منافذ الخدمات حتى 21 مايو

المال - خاص 5:34 م, الخميس, 6 مايو 21

«طلبات» تطلق مبادرة إفطار من أجل الهند

المال - خاص 3:40 م, الخميس, 6 مايو 21

سوني تسجل 84 مليار دولار مبيعات خلال العام المالي 2020

المال - خاص 3:11 م, الخميس, 6 مايو 21

انفينكس تستعد لاطلاق سلسلة هواتف نوت 10 في مصر منتصف مايو

المال - خاص 12:12 م, الخميس, 6 مايو 21