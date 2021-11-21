السلفادور تبني “مدينة بيتكوين”.. وتسخر البراكين لتعدين العملة المشفرة

تمضي السلفادور قدما في خططها الرامية إلى تعزيز التعامل بالعملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها بيتكوين، وجذب معدنيها ومستثمريها.

وبعد أن أصبحت أول دولة في العالم تجعل من بيتكوين عملتها الرسمية، تعتزم السلفادور بناء مدينة كاملة للبيتكوين، فضلا عن حل المشكلة الأكبر التي تواجه العملة المشفرة ألا وهي طاقة التعدين.

والسبت، أعلن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي السبت عن رغبته في بناء “بيتكوين سيتي” (مدينة العملة الرقمية “بيتكوين”) التي ستعمل بالطاقة البركانية وستمول بسندات العملة المشفرة.

وقال بوكيلي خلال مؤتمر بشأن “بيتكوين” في أمريكا اللاتينية إن “بيتكوين سيتي” ستتضمن “كل شيء: أحياء سكنية وتجّار وخدمات ومتاحف وأماكن الترفيه ومطارات ومرافئ وقطارات”.

وتستخدم السلفادور العملة المشفرة “بيتكوين” كعملتها الرسمية منذ 7 سبتمبر، كما الدولار الأمريكي.

وأضاف بوكيلي أن بركان كونشاغوا “سيُزوّد كلّ المدينة بالطاقة اللازمة وسيُغذّي تعدين” العملات المشفّرة.

وتحصل عملية تعدين العملات المشفرة وأهمها “بيتكوين” بعد حلّ حواسيب لمعادلات رياضية معقّدة والتي يتطلّب تشغيلها كمية طاقة كهربائية كبيرة.

ويزوّد معمل طاقة حرارية جوفية يُغذّيه بركان تيكابا في السلفادور جزءا من هذه الطاقة.

ولفت بوكيلي إلى أن الإمدادات المرتبطة بتيكابا ستُستخدم أولًا لتغذية “بيتكوين سيتي” قبل بناء معمل طاقة حرارية جوفية يُغذّيه بركان كونشاغوا”، مؤكدًا أنها “مدينة محافظة على البيئة كليًا. صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون”.

لتمويل المشروع، تخطط السلفادور لإصدار سندات بعملة بيتكوين بقيمة مليار دولار في عام 2022، بحسب المسؤول في شركة “بلوكستريم” سامسون مو.

وسيُستخدم نصف المبلغ في الاستثمار في بيتكوين والنصف الثاني في انشاء البنى التحتية، بحسب بوكيلي الذي لم يحدّد تاريخ بدء بناء المدينة.