السلع المتبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور 6900 وإتاحة 11359 فرصة تصديرية

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال 9 سنوات من عهد الرئبس عبد الفتاح السيسي؛ إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.

أضاف سمير خلال بيان له أن من أهم الجهود التي تم بذلها في مجال صندوق تنمية الصادرات ما يلي:

صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخري فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقداً خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.

دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.

دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.

دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016، وكذلك في 1/7/2019، وأيضاً في 1/7/2020 ليراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة،

ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.

صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.

صياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرف نقدي بنسبة 30% من إجمالي مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضي صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفوري.

وفيما يتعلق بجهاز التمثيل التجاري تم تنفيذ ما يلي:

إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضروات وفواكه طازجة ومجمدة

إتاحة 2171 مناقصة دولية خارجية

التعامل مع 76543 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.

توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المشـتركة بقيمه تقديرية 28.12 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.

المشاركة في الترتيب في عدد من الفعاليات والمناسبات الإقتصادية والتجارية لعدد 3515 زيارة، والمشاركة في الترتيب للمشاركة المصرية في المعارض الدولية خارج مصر وإيفاد بعثات مشترين لزيارة المعارض الدولية داخل مصر باجمالى نحو 1098 معرض.

إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجارى بعد تحديثه والذي يضم 638 شركة مصرية حتى الآن.

تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات “اكسبو دبي 2020” الذي أقيم عام 2021

دعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر والطاقة مما جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر فأثمر ذلك عن توقيع شركة Renew Power الهندية اتفاق إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يقيمه 7,8 مليار دولار، وقيام مجموعةH2 Industries الألمانية بدراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين باستثمارات تبلغ حوالى 3 مليار دولار.

تعزيز استراتيجية الدولة بشأن تطوير قطاع النقل بتنسيق التعاون مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا للاستفادة من تجربتهم في مجالات الشحن البحري والصناعة اللوجيستي ورقمنه الموانئ.

الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال العالمية.

إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك.

وبشأن قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، جاءت الإنجازات كالتالي:

عقد خمس جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأور وآسيوي والذي يشمل تخفيضات وإعفاءات جمركية على حركة التجارة الدولية بين مصر ودول الاتحاد.

دراسة 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، ودراسة 170 طلب مقدم من 80 شركة متضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية.

ترأس اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي في إطار التفاوض لإقامة اتحاد جمركي عربي، والانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

المشاركة في اعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.

تمثيل مصر في اجتماع مجلس وزراء التجارة الافارقة في إطار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

الاعداد لعقد قمة تجمع الكوميسا الحادية والعشرين في نوفمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تسلمت مصر خلالها رئاسة الكوميسا.

التوقيع على اتفاقية التكتلات الثلاثة الافريقية (COMESA-SADC-EAC) يونيو 2015 وقيام مصر بإنهاء إجراءات التصديق على الاتفاق في مايو 2017.

التنسيق والترتيب لتنفيذ أول صفة تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مع دولة غانا.

تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الامر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة.

وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض وذلك بعد أن تم الانتهاء من كلٍ من القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية.

توقيع اتفاقات تعاون تجاري بين مصر وكل من الجابون وكينيا واثيوبيا، خلال اللجان المشتركة أعوام (2014-2016).

انشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

حل كافة المشكلات وإزالة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ التي واجهت الصادرات المصرية والتي تقدر بنحو 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات

الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول.

الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا.

إعداد المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لمصر خلال عام 2018 في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالاخطارات المصرية المطلوبة في كافة المجالات.

إصدار عدد من التشريعات المنظمة لتصدير بعض السلع بما فى ذلك قرارات بوقف تصدير الأرز والجلود الخام وبعض الخامات التعدينية، وتنظيم تصدير مكونات الاعلاف بفرض رسم صادر عليها، وفرض رسوم صادر على الرخام والرمال وقصاصات الاقمشة ومخلفات البلاستيك، وقرارات أخرى بشأن تنظيم تصدير المنجنيز والجلود الخام والأسمدة، وقرار بوقف استيراد السكر.

وعن قطاع المعالجات التجارية:

إجراء تحقيق في 40 قضية في مجال المعالجات التجارية (إغراق/ دعم / وقاية)، منها 31 قضية لمكافحة الإغراق، و3 قضايا دعم ضد عدد من الواردات المدعومة، و6 قضايا وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في عدد من الواردات.

إرسال الدفوع الفنية والقانونية فيما يقارب 45 تحقيق عكسى ضد الصادرات المصرية لبعض المنتجات.

استصدار 39 قرار وزاري إما بفرض تدابير مؤقته أو نهائية أو استمرار العمل أو تعديل أو إنهاء العمل بالرسوم المفروضة لهذه المنتجات.

استصدار الأحكام لصالح الوزارة في العديد من القضايا المقامة ضدها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على عدة أصناف.

استصدار تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة في العديد من الطعون المقامة على قرارات وزير التجارة والصناعة.

متابعة الطلبات الواردة للقطاع من عدة شركات فيما يتعلق باسترداد رسوم مكافحة الإغراق وكذلك التدابير الوقائية عن عدة بيانات جمركية على عدة أصناف

عقد خمس جولات للتعاون بين مصر والصين في مجال المعالجات التجارية تعزيزا للحوار التجاري والفني في موضوعات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بين الجانب المصرى والجانب الصيني.

تنظيم برامج تدريبية لتدريب وفود عربية وإفريقية، منها مدغشقر، وليسوتو، والأردن، وبتسوانا، واليمن.

أما بشأن هيئة تنمية الصادرات، عددت الوزارة ما يلي:

تنظيم 63 مشاركة مصرية بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم 10 بعثات تجارية، أسبوعين تجاريين، و32 بعثة مشتريين أجانب.

إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إليكترونية لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالتصدير، الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والخدمات الترويجية.

التعاون مع مؤسسة بيس العالمية التجارية بالرابط الخاص ببيانات الشركات المصرية المسجلة من خلال البوابة الالكترونية للهيئة والعاملة في عدد من المجالات (المنتجات الطبية / منتجات النظافة / محسنات الخبز)

استصدار عدد من القرارات الوزارية لتحسين وتيسير بيئة التصدير.

حل 55 مشكلة تصديرية.

رصد كافة خطوات وإجراءات التصدير وذلك بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية.

التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة لرفع الحظر عن صادرات بعض منتجات الحاصلات الزراعية المفروضة من قبل البحرين والكويت والإمارات.

إعداد 177 دراسة متنوعة فى مختلف القطاعات التصديرية

اعداد 66 ملف لمختلف الدول المستهدفة شاملة إحصائيات عن التجارة الخارجية فى مصر والعالم عن المنتجات الواعدة، وأهم الدول المُصدرة والمستوردة، وإتاحتها مجاناً من خلال بوابة الصادرات المصرية.

قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتهم بالبيانات عن اجراءات التصدير والاسواق المستوردة لمنتجاتهم واعداد التقارير اللازمة لهم.

توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بهدف تسهيل وتنمية الاعمال والتجارة للمصدرين فى كلا البلدين والعمل على تبادل المعلومات بين البلدين بما يعزز الفرص التجارية.

إطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI بهدف تعزيز اداء سلاسل القيمة البستانية الموجهه نحو التصدير مع التركيز على الشمولية والاستدامة.

تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال شهر ديسمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير بمشاركة 1000 شركة من 42 دولة افريقية.

تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والذي تضمن تدريب مسئولى واخصائى التصدير لعدد 50 شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة

التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بحضور 80 مشارك من ختلف القطاعات.

توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال تنمية الصادرات المصرية، وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف تمكين المرأة وتعزيز المشاركة فى التجارة الدولية، واتفاقية تعاون مع EG GATE لإطلاق سوق إلكتروني مصري

انشاء منصة الكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيدات الاعمال وصغار المنتجين ودمجها بمنظومة خدمات الهيئة وتحديث بيانات الشركات المصرية المصدرة على البوابة الالكترونية للهيئة.

فوز الهيئة بجائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC لتميزها في تعزيز أنشطه التجارة الخارجية ضمن منافسة قوية لحوالي 27 منظمة ترويجية من جميع أنحاء العالم.

فوز الهيئة بجائزة التميز المؤسسي وجائزة أفضل موقع الكترونى للحكومات العربية لعام 2018 من أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات.

اختيار الهيئة كشريك رئيسى فى معرض التجارة البينية الافريقية المنعقد بدولة روندا خلال 2021 واختيار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة كسفير للترويج للمعرض.

وجاءت جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كالتالي:

استقبال مليون و890 ألف رسالة، منها مليون و277 ألف رسالة صناعية، عدد المقبول منها مليون 257 ألف رسالة، واستقبال 612.7 ألف رسالة غير صناعية، عدد المقبول منها 600 ألف رسالة.

فحص 2 مليون و510 ألف رسالة، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها مليون و631 ألف عينة غذائية وكيميائية و879 ألف عينة صناعية.

استخراج 253213 سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة منها 125741 سجل مستوردين، و40822 سجل مستلزمات الإنتاج، و60736 سجل مصدرين، و5394 سجل سمسرة عقارية، و18482 سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية، و2038 سجل دعاية وإعلان.

إصدار 2 مليون و971.5 ألف شهادة منشأ.

إصدار أكثر من 45 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول إفريقية وعربية

اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والألبان، و5 معامل جديدة لتقدير السموم الفطرية في الأغذية، و1203 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025، و97 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025.

إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة، و8 معامل صناعية بفروع الهيئة بكل من دمياط وبورسعيد والدخيلة.

افتتاح مبنى المعامل المركزية بميناء الدخيلة، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع الهيئة بأسوان، وافتتاح المعامل الكيميائية بفرع الهيئة بميناء نويبع، والمعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بميناء القاهرة.

تسجيل الهيئة على منصة نظام منح الشهادات JEEM السعودي فيما يخص منتجات البلاستيك القابل للتحلل.

إبرام العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع مختلف الجهات بهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات مثل (هيئة الطاقة الذرية، ومعهد بحوث البترول المصري، ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والغرف التجارية، وغرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومعهد بحوث البترول المصري، والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية)

تدريب نحو 21 ألف متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو، وتدريب طلبة داخل الهيئة وخارجها، وبرامج إدارية لرفع كفاءة العاملين، وغيرها.

وعن جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، تم تنفيذ ما يلي: