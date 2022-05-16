السلع التموينية: 90 مليار جنيه دعما للسلع والخبز

قال أحمد يوسف منصور نائب رئيس ادارة الهيئة العامة السلع التموينية ان منظومة الدعم التمويني يستفيد منها 90% من الاطفال وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، موضحا ان الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر كافة العناصر الغذائية الهامة.

واشار نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة السلع التموينية إلي ان الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه ، بينما يمثل دعم الخبز 54مليار .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الاثنين مع ممثلي الهيئة لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية).

واشار يوسف منصور إلي استثمار الهيئة في العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتشجيع العاملين لالتحاق بالدراسات العليا في المعاهد الحكومية وتنظيم دورات تدريبية في الحاسب الالي لجميع العاملين لرفع كفاءتهم .

ولفت الي جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلي وشركات المطاحن والبنك الزراعي للبدء الفوري في الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له اثناء موسم الزراعة مما يضمن الحصول علي القمح .

ونوه الي ان هذا النموذج مطبق بنسبة 100% في زراعة البنجر ونتمني تطبيقه في القمح.

وفيما يخص البورصة السلعية ، قال:” نتمني ان تقوم بدورها في ضبط السوق الداخلي للقضاء علي الاحتكار”، متابعا؛” البورصة السلعية تعمل حاليا علي القمح المحلي وحصر للكميات والاموال التي تدفع وتسجيلها الكترونيا .. وقريبا سيبدأ مع الارز والذرة”.