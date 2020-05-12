السلع التموينية: نتتبع أسعار القمح عالمياً لطرح مناقصة استيراد قريباً

كشف مصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية، عن أنه يتم حاليًا تتبع حالة أسواق القمح العالمية من خلال شاشات البورصات العالمية، تمهيدًا لطرح مناقصة استيراد قريبا.

قال المصدر لـ«المال»: «نراقب تطور أسعار القمح فى بورصتى شيكاغو ولندن، بغرض طرح مناقصة جديدة لاستيراد أقماح».

أضاف أن تتبع أسعار القمح الخاصة بالدول المعتمدة لدى هيئة السلع التموينية يتم بهدف طرح مناقصة، عند وصول الأسعار إلى الوضع المناسب لمصر فى استيراد الأقماح، مع جودة المنشأ المعتمد لدى هيئة السلع التموينية.

كانت وزارة التموين طرحت فى أبريل الماضى مناقصتين لاستيراد الأقماح لتوفير احتياطى استراتيجى (طوارئ)، حال وقف حركة التصدير عالميًا أو امتناع الدول عن بيع أقماحها.

قال إنه تم التعاقد فى منتصف أبريل الماضى على استيراد 180 ألف طن قمح فرنسي، و180 ألفًا من روسيا، بإجمالى 360 ألف طن من الكمية المستهدفة 800 ألف طن، مشيرًا إلى أن تلك الكميات سيتم استلامها بين الفترة من 21 مايو الجارى إلى 5 يونيو المقبل.

يذكر أنه يتم استيراد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح سنويا من روسيا، وفرنسا، ورومانيا، وأوكرانيا، وأمريكا، وكازاخستان، وبلغاريا، وعدة دول أخرى، لخلط القمح المستورد بالمحلي.

يتم إنتاج دقيق مدعم استخراج %82 الذى يتم من خلاله إنتاج ما يقرب من 250 مليون رغيف خبز بلدى مدعم يوميا، لصالح 71 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية مستحقة للدعم الحكومى الخاص بمنظومة الخبز والتى يتم دعمها بنحو 51 مليار جنيه فى موازنة (2019 – 2020).