«السلع التموينية»: شراء 420 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

خالد بدر الدينأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 420 ألف طن من القمح في مناقصة دولية منها 240 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و60 ألف طن من القمح الأوكراني.وذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عقدت مناقصة أمس الاثنين، وتنت

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 420 ألف طن من القمح في مناقصة دولية منها 240 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و60 ألف طن من القمح الأوكراني.

وذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عقدت مناقصة أمس الاثنين، وتنتهى اليوم لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من سبتمبر القادم، ويجب أن تكون الأسعار على أساس التسليم على السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

وأضاف الهيئة أنها في مناقصتها السابقة في العاشر من يوليو الجارى اشترت 175 طنا من القمح الروسي للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس المقبل.