السلع التموينية: شراء 180 ألف طن من القمح الروسي

خالد بدر الدينأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، أنها اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة ولم تكشف الهيئة عن المزيد من التفاصيل بشأن الصفقة.وقال تجار إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي من شركة جي.تي.سي.إس بسعر 192.35 دولار للطن تسليم ظهر ا

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، أنها اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة ولم تكشف الهيئة عن المزيد من التفاصيل بشأن الصفقة.

وقال تجار إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي من شركة جي.تي.سي.إس بسعر 192.35 دولار للطن تسليم ظهر السفينة، يضاف إليه 14.70 دولار للطن تكلفة الشحن بإجمالي 207.05 دولار للطن.

كما اشترت 60 ألف طن أخرى من القمح الروسي من شركة جي.تي.سي.إس تسليم ظهر السفينة بسعر 192.80 دولار للطن يضاف إليه 14.70 دولار للطن تكلفة الشحن بإجمالي 207.50 دولار للطن واشترت أيضا 60 ألف طن من القمح الروسي من دايو بسعر 194.90 دولار للطن تسليم ظهر السفينة يضاف إليه 14.70 دولار للطن تكلفة الشحن بإجمالي 209.60 دولار للطن.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت أمس عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من فبرايرالقادم ويغلق باب تقديم العروض فى الساعة 1200 بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين على أن تكون على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

واشترت الهيئة 295 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصتها السابقة في 12 من ديسمبر الجارى، وقالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تشتري حوالي 7 ملايين طن في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو.