السلع التموينية : سداد 2 مليار جنيه للمزارعين قيمة القمح المورد

أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين مستمرة في كل المحافظات، وذلك خلال موسم توريد القمح الحالي والذي بدأ في 15 أبريل الماضي وحتى 15 يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ “المال” إنه تم استلام نحو 2 مليون و645 ألف و400 طن قمح من المزارعين وذلك حتي يوم السبت الماضي.

وأضاف المصدر أن موسم توريد القمح العام الحالي يشهد ارتفاع جيد في الكميات الموردة مقارنة بالعام الماضي، حيث أن هناك زيادة تقدر ب 1.2 مليون في حجم التوريدات خلال تلك الفترة .

وأكد المصدر أنه يتم صرف جميع مستحقات المزارعين فور توريد محصول القمح حيث تم دفع ما يقرب من 2.5 مليار جنيه قيمة الكميات التي تم استلامها.

وكانت الحكومة قد حددت أسعار شراء القمح المحلى بقيمة 670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب درجة 23.5 قيراط.

وأشار المصدر إلى أن أكبر 5 محافظات موردة للقمح هي الشرقية بنحو 512 الق و255 طن والدقهلية بنحو 234 ألف و700 طن والمنيا بنحو 230 ألف و816 طنا والقليوبية والمنوفية بنحو 100 ألف طن لكل منهما

كما يتم توريد تلك الكميات إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع ومطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح قبل أيام بأنه من المستهدف تسلم نحو 3.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين خلال الموسم الحالى.