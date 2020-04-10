السلع التموينية : خفض أسعار المنتجات البترولية يعود بالنفع على نقل المقررات

مع إمكانية خفض أسعار المقررات التموينية في المستقبل

أكد مسئول بارز في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية سيأتي بالنفع على المقررات التموينية.

وقال المسئول في تصريح خاص لـ«المال» إن ذلك سيعمل على خفض قيمة نولون نقل المقررات التموينية لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي في المحافظات.

وأضاف ان ذلك من الممكن أن يعمل على تخفيض أسعار المقررات التموينية بمقدار بسيط في المستقبل القريب – رافضًا تحديد نسبة الانخفاض – .

كانت قد اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر/ ديسمبر 2019.

وأوضحت اللجنة أنه آخذًا فى الاعتبار فإن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وأشارت اللجنة إلى أنه فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناءً على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر والبنزين 92 بسعر 7.50 جنيه للتر والبنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر.

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.