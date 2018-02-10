السلع التموينية توقع عقد تفريغ مليون طن قمح مستورد

محمد مجدي:وقع أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واللواء جمال عزالدين رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع اليوم السبت، عقد تفريغ شحنات القمح المستورد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في بيان، إن الاتفاق يأتى بتوجيه من ال

محمد مجدي:

وقع أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واللواء جمال عزالدين رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع اليوم السبت، عقد تفريغ شحنات القمح المستورد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في بيان، إن الاتفاق يأتى بتوجيه من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالتنسيق مع اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى واللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة تنمية ميناء غرب بورسعيد.

وأضاف يوسف أن الاتفاق يهدف لتشغيل ميناء بورسعيد وتخفيف العبء على موانئ الاسكندرية ودمياط وتقليل فترات انتظار السفن ومنع التكدس بالإضافة إلى تشغيل خط السكك الحديدية من ميناء بورسعيد للصوامع لتخفيف العبئ على الطرق وسرعة تداول القمح والبري بموجب عقد الاتفاق تتولى شركة بورسعيد لتداول الحاويات تفريغ نحو مليون طن قمح سنويا.

