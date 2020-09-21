«السلع التموينية» توافق من حيث المبدأ على فتح الباب لتصدير الفول مجددا

قال مصدر مسئول في الهيئة العامة لـ السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ مع شعبة الحاصلات الزراعية على إعادة فتح تصدير الفول مرة أخري، موضحا أنه لم يتم الموافقة بشكل نهائي على إعادة فتح باب التصدير.

وأكد المصدر في تصريح لـ”المال”، أن سلعة الفول من إحدي السلع الغذائية المهمة للسوق المحلية، إضافة إلى أنه يتم طرحها على قائمة المقررات التموينية، لذلك كان صدور قرار بمنع تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر قرار في صالح السوق المحلية والمستهلك.

وأضاف المصدر، أن في حالة الموافقة بشكل نهائي على إعادة فتح تصدير الفول، والذي هو مرتبط أيضا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، سيتم تحديد الكميات المسموح بتصديرها من خلال كل شركة على حدة.

وأوضح أن شروط إعادة فتح باب تصدير الفول سيتم الإعلان عنها بعد موافقة وزارة الصناعة، متوقعا أن تكون إحدي الشروط هي تدبير طن فول لصالح البطاقات التموينية مقابل تصدير طن فول.

وأشار الي أنه يتم طرح الفول على البطاقات التموينية بسعر 9.90 جنيه زنة 500 جرام، قائلا: “الكمية التي تم استيرادها من الفول الاسترالي في العام الماضي مازال يتم طرحها على البطاقات التموينية”.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت 6 آلاف طن على الشركات الاستهلاكية التابعة لها بواقع 2000 طن لشركتي لمصرية لتجارة الجملة، والعامة لتجارة الجملة، و750 طنا لكل من شركتي الأهرام، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، و500 طن للإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.