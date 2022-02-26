اقتصاد وأسواق

السلع التموينية: تم تأمين شحنة القمح الأوكراني وتحركت السفينة المصرية من ميناء يوزني

شحنة القمح المتعاقد عليها من شركة "انيركو تريد" بحمولة 60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن.
محمد مجدي 3:28 م, السبت, 26 فبراير 22 3:28 م, السبت, 26 فبراير 22

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كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تأمين سفينة الشحن المصرية “وادي العرب”، وتحركت من ميناء “يوزني” في أوكرانيا، حاملة لشحنة من القمح المتعاقد عليها في وقت سابق مع أوكرانيا.

وبحسب بيان هيئة السلع التموينية فإن السفينة في طريقها لمصر ، موضحًا أن شحنة القمح المتعاقد عليها من شركة “انيركو تريد” بحمولة 60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن.

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تأتي الشحنة ضمن ما تعاقدت عليه الهيئة العامة للسلع التموينية يوم 29 ديسمبر 2021 ، عن نتائج مناقصة عالمية لتوريد 300 ألف طن قمح للوصول من 15 فبراير إلى 3 مارس 2022، و جاءت النتائج كالتالي:

60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 359.6 دولار للطن
60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن
60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 361.25 دولار للطن
60 ألف طن قمح روماني على سعر 361.25 دولار للطن
60 ألف طن قمح فرنسي على سعر 363 دولار للطن

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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