السلع التموينية تلغي ممارسة استيراد ذرة صفراء

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء إنها ألغت ممارسة دولية لشراء الذرة الصفراء ، وذلك في تأكيد لما ذكره متعاملون في وقت سابق لوكالة رويترز.

ولم تذكر الهيئة سبب الإلغاء لكن متعاملين قالوا إن الأسعار المرتفعة سبب محتمل.

وكانت الهيئة طرحت ممارسة لشراء الذرة الصفراء للشحن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أكتوبر و/أو من 15 إلى 30 أكتوبر.

وطلب من الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة على أن يكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع.

وكان الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء.