«السلع التموينية» تقرر تصفية «أتلانتيك باسيفيك» للنقل البحرى

قررت هيئة للسلع التموينية -التابعة لوزارة التموين- تصفية شركة أتلانتيك باسيفيك للنقل البحرى والتجارة، التى صدر قرار بتأسيسها فى ديسمبر 2020، لتكون من الأذرع التابعة لها بغرض نقل السلع الاستراتيجية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم تكليف الدكتور محمد أحمد حسونة بالسير فى الإجراءات القانونية لتصفية «أتلانتيك باسيفيك»، خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إنهاؤها بشكل كامل أواخر ديسمبر 2023.

يشار إلى أن قرار تأسيس الشركة الصادر فى ديسمبر 2020، كان بهدف توسيع حجم الأسطول المصرى، وقيامها بتنفيذ أعمال النقل البحرى لكل أنواع السلع داخلياً وخارجياً وسمح نظامها الأساسى فى سبيل تحقيق هذا الغرض بتملك السفن التجارية.

من جانبه، علق أحد المسئولين السابقين بهيئة ميناء الإسكندرية، أن قرار تصفية الشركة كان متوقعًا لعدم امتلاكها المقومات الفنية والمالية الاساسية، فضلًا عن أن موعد إطلاقها جاء فى الوقت الذى تشهد فيه السوق الملاحية والبحرية منافسة قوية من جانب الكيانات المتواجدة. وأوضح أن %85 من احتياجات «السلع التموينية» تقوم بنقلها شركة الملاحة الوطنية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، وعادة ما تقدم تيسيرات وتخفيضات لأسعار نولون الشحن للسلع الاستراتيجية، باعتبارها أحد كيانات الدولة التى لا بد أن تسهم فى توفير الأمن الغذائى المصرى، ومن ثم فإن «أتلانتيك باسيفيك» لم تجد فرصة مناسبة للعمل.