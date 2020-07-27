اقتصاد وأسواق

«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد كميات من القمح في سبتمبر

للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من سبتمبر
المال - خاص 10:28 م, الأثنين, 27 يوليو 20 10:28 م, الأثنين, 27 يوليو 20

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 طرحت هيئة السلع التموينية مناقصة يوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من سبتمبر، بحسب رويترز.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين.

وأوضح أن ذلك سيكون من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200.

وسيعلن نتائج المناقصة في نفس اليوم.

وفي مناقصتها الدولية السابقة، اشترت مصر يوم الثلاثاء الماضي 114 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس.

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بقلم المال - خاص

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