السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد

أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة للزيت الخام المستورد لعام (2022 / 2023) لشراء 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و 10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.



وأوضحت الهيئة، في بيان أن فترة الوصول من 10 إلى 31 يناير 2023.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت نفس اليوم الثلاثاء المقبل .



وأضافت أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوم من تاريخ بوليصة الشحن.



من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة محدودة رقم 6 لسنة (2023/2022) لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد).

كما أعلنت أن التسليم سيكون خلال الفترة من 15 إلى 30 يناير 2023.

وأوضحت أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.