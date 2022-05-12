«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة استيراد 25 ألف طن أرز أبيض قصير الحبة

اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس 12/5/2022 عن الممارسة رقم (1) لسنة 2021/2022 لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2021/2022 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

واوضحت الهيئة في بيان اليوم أن التوريد خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2022، و الفترة 1 إلى 31 أغسطس 2022، على أن يكون تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

و تم تحديد الكمية بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري، و تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 (موعد جلسة فض المظاريف الفنية )

و تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري.

على أن يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها .

و ترسل أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصرى.

كما يتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة إختبار الطهى للعينات المقدمة ، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا.

و تسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف .

كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية – 99 ش القصر العيني – القاهرة.