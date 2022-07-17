«السلع التموينية» تعلن عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية قمح غير محددة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.

وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو.

وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوما.

ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر، ومن الأول إلى 15 أكتوبر، ومن 16 إلى 31 أكتوبر، ومن الأول إلى 15 نوفمبر.

وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.