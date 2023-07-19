«السلع التموينية» تطرح مناقصتين لتوريد زيوت صويا وعباد خام محلي ومستورد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة العامة للسلع التموينية طرحت الممارسة رقم 4 لعام 2023/ 2024 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

فترة وصول من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023 و/أو 6 إلى 20 سبتمبر 2023.

جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023 الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

يقدم المورِّد أسعاره على أساس السداد At Sight

كما تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها

تسليم خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023، ومن 10 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023 .

جلسة فض المظاريف والبت يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو 2023 الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجدية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.